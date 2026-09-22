Лише кілька простих прийомів здатні за п'ять хвилин повністю змінити ваш зовнішній вигляд. Про це детальніше – розповів стиліст у своєму інстаграмі.

Як за 5 хвилин зробити образ стильнішим

Почніть зі звичайної сорочки, адже саме вона часто робить силует занадто нудним. Як зазначив Андре Тан, варто забути про звичку щільно й симетрично заправляти тканину в штани. Набагато краще виглядає легка невимушеність, коли ви заправляєте всередину тільки передню частину або взагалі один край подолу. Ця навмисна асиметрія миттєво додає образу розслабленого шику, формує виразну лінію та візуально подовжує ноги.

Як носити сорочку восени / Фото Pinterest

Далі кутюр'є порадив звернути увагу на зону талії. Навіть найпростіші джинси, сукня вільного крою чи стримані штани потребують чіткої форми. За словами українського дизайнера, саме ремінь здатен миттєво зібрати образ докупи. Стиліст закликав обирати моделі з характером, зокрема виразну пряжку, цікаву плетену фактуру або контрастний колір. Така деталь одразу перетворює звичайний повсякденний набір речей на продуману комбінацію.

Модний ремінь на осінь / Фото Pinterest

Щоб додати своїй фігурі легкості, варто звільнити зап'ястя від зайвого одягу й обов'язково підгорнути рукави. Водночас модельєр застеріг модниць від тугих і надто правильних закочувань, які нагадують підготовку до миття посуду. За словами Андре Тана, достатньо зробити два-три акуратні, але вільні підвороти. Відкриті зап'ястя суттєво полегшують важкі тканини жакетів або оверсайз-сорочок та роблять ходу значно витонченішою.

Образ з підгорнутими рукавами / Фото Pinterest

Особливу увагу дизайнер приділив аксесуарам, передусім сумці. Як підкреслив Андре Тан, невдала або безформна модель здатна знецінити навіть найдорожче вбрання. Модельєр порадив замінити мішкувату торбинку на сумку чіткої геометричної форми, м'який клатч або варіант яскравого соковитого кольору, який привертатиме погляди оточення.

Яскрава сумка зробить образ дорожчим / Фото з інстаграму бренду Beztsinna

Завершальний штрих, на якому наголосив експерт, полягає в правилі одного сміливого акценту. Як застеріг дизайнер, не намагайтеся вдягти все найгарніше одночасно, щоб не нагадувати новорічну ялинку. За словами стиліста, слід обрати лише один виразний елемент, наприклад, масивні сережки, небанальну велику брошку, кольорову шовкову хустку або цікаве кольє.

Модні аксесуари на осінь 2026 / Фото Pinterest

А якщо ви хочете виглядати молодше, раніше ми вже розповідали, як можна це легко зробити за допомогою кольору одягу.