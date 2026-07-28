Эта тенденция уже давно добралась и до парикмахерского искусства: сейчас в тренде прически, не требующие ежедневного многочасового укладывания с феном, брашингами и кучей стайлинга. Elle поделился тремя стрижками, которые заслуживают вашего внимания. С ними у вас не будет ни дня мороки утром.

Главная фишка таких универсальных коротких стрижек в том, что у них нет возраста и они подходят почти каждой. Независимо от того, 18 вам или 60+ правильно подобранная форма способна подчеркнуть черты лица и освежить образ. Главное правило здесь простое – прическа должна подчеркивать вашу естественную текстуру волос, а не заставлять каждое утро бороться с ней.

Стрижки, не требующие ежедневного ухода

Стилисты выделяют несколько вариантов, которые имеют стильный и ухоженный вид без лишних усилий:

Бикси. Это гибрид классического боба и пикси. Эта стрижка текстурная, современная и, что самое важное, красиво отрастает. Она подойдет тем, кто хочет короткую длину, но не готов бегать к салонному мастеру чуть ли не каждую неделю.



Модная стрижка бикси не нуждается в уходе / фото из инстаграма

Французский боб. Легендарная прическа, не теряющая актуальности еще с 1920-х годов. Она хорошо выглядит как после профессиональной укладки, так и тогда, когда вы просто даете волосам высохнуть естественным путем на воздухе.



Французский боб на темные волосы / фото из инстаграма

Текстурированный лоб (удлиненный боб). Идеальное решение для тех, кто стремится к изменениям, но не решается на ультракороткую длину. Это одна из самых гибких стрижек: ее можно носить как идеально гладкой, так и с легкими пляжными волнами или просто зачесанной назад.



Стрижка текстурированный боб / фото из инстаграма

Единственное, что учтет мастер при выборе идеальной стрижки – это форма вашего лица и густота волос. Когда форма будет подобрана правильно, вы забудете о сложных утренних ритуалах и получите прическу, которая работает на вас.

А для женщин 50+ стилисты советуют другие стрижки, которые помогут получить визуальный объем и сбросить несколько лет.