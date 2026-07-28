Ця тенденція вже давно дісталася й перукарського мистецтва: зараз у тренді зачіски, які не потребують щоденного багатогодинного укладання з феном, брашингами та купою стайлінгу. Elle поділився трьома стрижками, які заслуговують на вашу увагу. З ними у вас не буде ані дня мороки зранку.

Головна фішка таких універсальних коротких стрижок у тому, що вони не мають віку та личать майже кожній. Незалежно від того, 18 вам чи 60+, правильно підібрана форма здатна підкреслити риси обличчя та освіжити образ. Головне правило тут просте – зачіска має підкреслювати вашу природну текстуру волосся, а не змушувати щоранку боротися з нею.

Стрижки, які не потребують щоденного догляду

Стилісти виділяють кілька варіантів, які мають стильний та доглянутий вигляд без зайвих зусиль:

Біксі. Це гібрид класичного бобу та піксі. Ця стрижка текстурна, сучасна і, що найважливіше, гарно відростає. Вона підійде тим, хто хоче коротку довжину, але не готовий бігати до салонного майстра ледь не кожен тиждень.



Модна стрижка біксі не потребує догляду / фото з інстаграму

Французький боб. Легендарна зачіска, яка не втрачає актуальності ще з 1920-х років. Вона має чудовий вигляд як після професійного укладання, так і тоді, коли ви просто даєте волоссю висохнути природним шляхом на повітрі.



Французький боб на темне волосся / фото з інстаграму

Текстурований лоб (подовжений боб). Ідеальне рішення для тих, хто прагне змін, але не наважується на ультракоротку довжину. Це одна з найгнучкіших стрижок: її можна носити як ідеально гладкою, так і з легкими пляжними хвилями чи просто зачесаною назад.



Стрижка текстурований боб / фото з інстаграму

Єдине, що врахує майстер при виборі ідеальної стрижки – це форму вашого обличчя та густоту волосся. Коли форма буде підібрана правильно, ви забудете про складні ранкові ритуали й отримаєте зачіску, яка працює на вас.

А для жінок 50+ стилісти радять інші стрижки, які допоможуть отримати візуальний об'єм та скинути кілька років.