Термозащита – это такой же обязательный мастхев для волос, как и SPF для кожи. Если вы пользуетесь феном, плойкой или утюжком, это средство должно стоять на полке первым. Эксперты издания Vogue British подчеркивают: термозащитный спрей или крем необходим всем без исключения, независимо от типа волос. Они также рассказали об ингредиентах, которые стоит искать в идеальном средстве.

Звездный стилист Александр Арманд отмечает, что такие средства помогают минимизировать термическое повреждение, разглаживают кутикулу и чешуйки. Другая известная стилистка, Марисса Марино, добавляет, что термозащита создает барьер между высокой температурой и прядями, запечатывая влагу внутри. Это чрезвычайно важно для тех, кто регулярно осветляет или окрашивает волосы.



Как правильно пользоваться термозащитой / Фото Freepik

Какую термозащиту для волос выбрать

Чтобы продукт работал на все сто, важно обращать внимание на состав и способ нанесения. Эксперты советуют искать в формулах пантенол и пропиленгликоль – они удерживают влагу и устраняют пушистость. Также важно, чтобы средство содержало кератин, который способствует восстановлению волос. Проще говоря, спрей или крем должен заботиться о вашей шевелюре.

Что касается использования, стилист Райан Ричман рекомендует распылять спреи прядь за прядью непосредственно перед укладкой, а не просто разбрызгивать их поверх всей прически. Если же вы выбираете кремовые или масляные текстуры, их лучше равномерно распределить расческой по влажным волосам еще до сушки феном.

Чтобы волосы не были сухими, вам обязательно нужно знать о вредных привычках, которые есть почти у всех.