Термозахист – це такий самий обов’язковий мастхев для волосся, як і SPF для шкіри. Якщо ви використовуєте фен, плойку чи праску, цей засіб має стояти на поличці першим. Експерти видання Vogue British наголошують: термозахисний спрей або крем необхідний усім без винятку, незалежно від типу пасом. Вони також розповіли про інгредієнти, які варто шукати в ідеальному засобі.

Зірковий стиліст Александер Арманд зазначає, що такі засоби допомагають мінімізувати термічне пошкодження, розгладжують кутикулу та лусочки. Інша відома стилістка, Марісса Маріно, додає, що термозахист створює бар'єр між високою температурою й пасмами, запечатуючи вологу всередині. Це надважливо для тих, хто регулярно висвітлює або фарбує волосся.



Як правильно користуватися термозахистом / Фото Freepik

Який термозахист для волосся вибрати

Щоб продукт працював на всі сто, важливо звертати увагу на склад та спосіб нанесення. Експерти радять шукати у формулах пантенол і пропіленгліколь – вони утримують вологу й приборкують пухнастість. Також важливо, щоб засіб містив кератин, який працює на відновлення волосся. Простіше кажучи, сперй чи крем має дбати про вашу шевелюру.

Що стосується використання, стиліст Раян Річман рекомендує розпилювати спреї на пасмо за пасмом безпосередньо перед укладкою, а не просто розбризкувати їх поверх усієї зачіски. Якщо ж ви обираєте кремові чи олійні текстури, їх краще рівномірно розподілити гребінцем по вологому волоссю ще перед сушінням феном.

Щоб волосся не було сухим, вам обов'язково треба знати про руйнівні звички, які мають майже усі.