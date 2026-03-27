З розшуку в ТЦК можна знятись самостійно, – адвокат сказав, що потрібно зробити
- Адвокат Руслан Ружицький пояснив, що з розшуку в ТЦК можна знятись, сплативши штраф через додаток Резерв+.
- Військовозобов'язаний може уникнути розшуку, добровільно мобілізувавшись у ТЦК або маючи відстрочку чи бронювання.
Чимало українських чоловіків зараз перебувають у розшуку в ТЦК. Головною причиною є ухилення від військової служби. Це може передбачати адміністративну відповідальність. Є простий спосіб, щоб цього уникнути.
Часто з'являється інформація, що тих, хто є у розшуку затримують та везуть у ТЦК. Адвокат Руслан Ружицький розповів 24 Каналу, чи це законно та що робити у подібній ситуації.
До теми Міноборони працює над комплексною реформою мобілізації: що має змінитися
Як самостійно знятись з розшуку в ТЦК?
Руслан Ружицький зауважив, що єдина законна підстава для затримання людини – якщо вона перебуває у розшуку. Важливо, що це може зробити лише поліція.
Однак на практиці це не допомагає. Якщо людину зупиняють ТЦК на вулиці, перевіряють дані й бачать, що вона не має відстрочки, але є в розшуку, її все одно забирають,
– сказав він.
Це незаконно, однак така практика є. Проте є спосіб, як не потрапити у подібну ситуацію.
Частину розшуків можна зняти самому, сплативши штраф у додатку Резерв+. В додатку людина подає заяву, що вона визнає порушення. Після цього ТЦК виносить постанову і само знімає (військовозобов'язаного – 24 Канал) з розшуку,
– зазначив адвокат.
Аби не потрапити у розшук, він вважає, що варто йти у ТЦК мобілізуватися самостійно.
Зверніть увагу! В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років можуть опинитися у розшуку ТЦК. Станом на січень 2025 року відомо про понад 500 тисяч таких випадків. Причинами розшуку можуть бути: відсутність на військовому обліку за місцем проживання, відмова проходити військово-лікарську комісію, ухилення від призову.
Ті, хто ухиляються від служби скаржаться, що їх "ловлять". Однак є й інші думки щодо цього, зокрема військові наголошують, що людину не зловлять, якщо вона самостійно піде в ТЦК.
За словами Руслана Ружицького, військовозобов'язаний або має відстрочку чи бронювання, або ж, щоб його не подали у розшук, йому краще долучитись до Сил оборони добровільно.
Що відомо про мобілізацію в Україні?
Трапляються випадки, коли жінок помилково ставили на військовий облік. Це незаконно, тому вже є історії, коли люди подавали до суду за такі неправомірні дії.
Ті юнаки, хто народився у 2009 році, повинні до 31 липня 2026 року стати на військовий облік. Це можна зробити, прийшовши за місцем проживання до ТЦК та СП або ж скористатися застосунком Резерв+. Якщо не стати на облік, то на людину може очікувати штраф.
У Дії спростували, що через їхній застосунок військовозобов'язаним користувачам можуть приходити повістки. Там зазначили, що не планують впроваджувати подібну функцію.