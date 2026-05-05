Что известно о ненадлежащем исполнении обязанностей врачом?

Врач-невропатолог лечил женщину по своей специальности. Она постоянно жаловалась ему на кашель и хрипы, но специалист не обращал на это внимания, не оценил ее анализы, не отправил пациентку на обследование и не пригласил к ней профильного врача. После завершения лечения неврологического заболевания он выписал женщину из больницы. Не получив надлежащего лечения, она умерла от двусторонней пневмонии. Об этом говорится в материалах дела №237/2797/16. Разбирательство началось еще в 2014 году, когда и произошел этот инцидент.

Известно, что женщина находилась на лечении в Кураховской городской больнице. С ней работал врач-невропатолог, который занимался только ее неврологическими проблемами. Но именно его бездействие привело к смерти пациентки в будущем.

При том, что пациентка сдавала анализ крови, врач не обращал внимания на его результаты, а также не направил ее на дополнительные обследования. Невропатолог не обратился в терапевтическую службу, хотя у пациентки еще было указано наличие сахарного диабета, а потому была и возможность дальнейшего тяжелого течения заболевания.

Пациентку мужчина не направил на рентген и микробиологическое исследование мокроты. Не обнаружив симптомов воспаления легких, он выписал ее из больницы.

Болезнь, которую еще можно было вылечить сразу, прогрессировала и повлекла тяжелые последствия для женщины. Именно поэтому она умерла.

Что решили в судах?

Суд первой инстанции и апелляция признали врача виновным. Он неподобающе отнесся к выполнению профессиональных обязанностей, что является прямым нарушением статьи части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Защита врача подала кассационную жалобу и пыталась доказать невиновность подзащитного. Заявлялось, что во время выписки из больницы диагноз был правильно определен, а о том, что женщина болела пневмонией, стало известно только после ее смерти.

Верховный Суд учел эти слова и решил, что врач знал о состоянии женщины и лечил ее по протоколу. В то же время дочь пациентки доказывала, что ее мать жаловалась на кашель и удушье и до, и во время выписки. Но врач игнорировал жалобы, из-за чего было потеряно время на лечение.

Показания подсудимого доказали слова медсестер, о том что жалоб от женщины действительно не было. Медики были убеждены, что ее состояние удовлетворительное. Суд не принял во внимание эти слова, ведь человек мог осуществлять давление на свидетелей, а выводы судебно-медицинских экспертиз прямо указывают на наличие у умершей пациентки воспаления легких. Такая болезнь у нее началась до выписки – за 48 – 72 часа.

Поэтому решения судов предыдущих инстанций мотивированно указывали на виновность врача в смерти пациентки. Однако от наказания его освободили. Все потому, что со дня совершения преступления прошло три года, согласно статьей 49 Уголовного кодекса.

Это означает, что прошли все сроки давности привлечения к уголовной ответственности, ведь преступление произошло более 10 лет назад.