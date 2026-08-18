Паспорт какой страны сейчас "самый сильный"

Так называемая "сила" паспортов показывает, насколько страны расширяют свои безвизовые возможности. Для расчета объединяются данные Passport Index о безвизовом или упрощенном въезде с данными Всемирного банка о валовом внутреннем продукте стран. Об этом пишет Henley & Partners.

Владелец "самого сильного" паспорта может посетить большее количество стран и территорий без визы. Раньше в этом рейтинге лидировали Европа, Великобритания и Соединенные Штаты. Теперь на первый план вышли страны Азии. Украина тоже входит в этот список, однако далеко не на первых строчках.

Первая тройка стран с "самым сильным" паспортом – это Сингапур, Япония и Южная Корея. Граждане Сингапура могут путешествовать по 192 направлениям, их число увеличилось всего за 10 лет. У Японии и Южной Кореи – 188 свободных направлений.

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Интересно, что ОАЭ удалось значительно увеличить это число благодаря дипломатическим договоренностям, углублению международных связей и быстрому экономическому развитию.

Следующие страны имеют безвизовый доступ к 187 направлениям. Больше всего возможностей для путешествий по Европе у Швеции. Ее граждане могут свободно посетить 187 направлений. Следующие в рейтинге – Бельгия, Дания и Финляндия.

Страны с более низким ВВП имеют гораздо меньше направлений для безвизовых поездок.

Из-за плохой экономической ситуации африканские страны находятся внизу рейтинга.

Из-за политических проблем мало направлений у России, Северной Кореи и Беларуси.

Последние в рейтинге – страны Ближнего Востока.

Украинский паспорт тоже обладает "силой". Наша страна занимает 31-е место из 104. Ситуация с украинским ВВП позволяет иметь безвизовый режим со 142 странами мира.

Кто лидировал 10 лет назад

В 2016 году наибольшее количество направлений для безвизовых поездок было у Великобритании – 175. На втором месте – США: тогда у страны было 174 направления. За ними следовали Япония и Сингапур, Канада, Норвегия, Южная Корея и Швейцария.

США, хотя за эти 10 лет и добавили 6 направлений, но в нынешнем списке находятся ниже Канады, Австралии, Малайзии и нескольких европейских стран.

Напомним, что в декабре Европейский Союз ввел обновленный механизм приостановки безвизового режима для граждан третьих стран. Таким образом парламентарии пытались оказать давление на государства, которые не соблюдают визовую политику ЕС или имеют серьезные проблемы в отношениях с Евросоюзом.