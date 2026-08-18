Паспорт якої країни зараз "найсильніший"

Так звана світова "сила" паспортів показує, на скільки країни розширяють свої безвізові можливості. Для розрахунку поєднуються дані Passport Index про безвізовий чи спрощений в'їзд із даними Світового банку про внутрішній валовий продукт країн. Про це пише Henley & Partners.

Власник "найсильнішого" паспорта може відвідати більшу кількість країн і територій, не маючи візи. Колись у цьому рейтингу лідирувала Європа, Велика Британія та Сполучені Штати. Тепер на перед вийшли країни Азії. Україна теж є в цьому списку, проте далеко не на перших рядках.

Перша трійка країн із "найсильнішим" паспортом – це Сінгапур, Японія та Південна Корея. Громадяни Сінгапуру можуть подорожувати на 192 напрямки, їх стало більше лише за 10 років. Японії та Південної Кореї мають 188 вільних напрямків.

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Цікаво, що ОАЕ зміг сильно збільшити кількість завдяки дипломатичним домовленостям, поглибленням міжнародних зв'язків і швидкому економічному розвитку.

Наступні країни мають безвізовий доступ до 187 напрямків. Найбільше можливостей для подорожей в Європі має Швеція. Її громадяни можуть вільно відвідати 187 напрямків. Наступні в рейтингу – Бельгія, Данія і Фінляндія.

Країни з нижчим ВВП мають набагато менше напрямків для подорожей без віз.

Через погану економічну ситуацію африканські країни перебувають знизу рейтингу.

Через політичні проблеми мало напрямків мають Росія, Північна Корея та Білорусь.

Останні в рейтингу – країни Близького Сходу.

Український паспорт теж має "силу". Наша країна посідає 31 сходинку зі 104. Ситуація з українським ВВП дозволяє мати безвізовий режим зі 142 країнами світу.

Хто лідирував 10 років тому

У 2016 найбільше напрямків для безвізових подорожей мала Велика Британія – 175. На другому місці США – тоді країна мала 174 напрямки. За ними йшли Японія та Сінгапур, Канада, Норвегія, Південна Корея та Швейцарія.

США хоч за ці 10 років і додала 6 напрямків, але в нинішньому списку перебуває нижче Канади, Австралії, Малайзії та кількох європейських країн.

Нагадаємо, Європейський Союз у грудні запровадив оновлений механізм призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн. Таким чином парламентарі намагалися впливати на держави, що не дотримуються візової політики ЄС чи мають серйозні проблеми у відносинах із Євросоюзом.