Почему могут увеличить штрафы для заведений

Законопроект № 15430, в котором предлагается штрафовать заведения за русскую музыку, уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке отмечается, что на практике к нарушителям применяется статья 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф от 17 до 170 гривен за публичную трансляцию российской музыки.

Это взыскание носит символический характер и не выполняет ни превентивной, ни карательной функции,

– подчеркнули в записке.

В законопроекте же предлагается ввести следующие штрафы:

за первое нарушение – от 8 500 до 17 тысяч гривен;

повторное нарушение в течение года – от 17 тысяч до 85 тысяч гривен;

третье и каждое последующее – от 85 тысяч до 170 тысяч гривен.

При этом правило о персональном обслуживании клиента по его просьбе на другом языке не будет распространяться на музыкальное сопровождение.

Законопроектом также увеличивается с 5 100 – 6 800 гривен до 8 500 – 17 тысяч гривен размер штрафа за повторное в течение года нарушение других требований статьи 30 Закона, который не пересматривался со времени принятия Закона.

Отмечается, что никакие изменения пока не приняты. Законопроект лишь находится на рассмотрении.

Напомним, что публичное использование российской музыки в Украине запретили еще в 2022 году.

В частности, законопроекты о повышении штрафов за трансляцию музыки российских исполнителей заведениями уже регистрировались ранее. Но они так и не были приняты.