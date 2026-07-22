Чому можуть збільшити штрафи для закладів

Законопроєкт № 15430, в якому пропонують штрафувати заклади за російську музику, вже зареєстрували на сайті Верховної Ради України.

У пояснювальній записці наголосили, що на практиці до порушників застосовується стаття 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штраф від 17 до 170 гривень за публічну трансляцію російської музики.

Це стягнення носить символічний характер і не виконує ні запобіжної, ні каральної функції,

– наголосили у записці.

У законопроєкті ж пропонують запровадити такі штрафи:

за перше порушення – від 8 500 до 17 тисяч гривень;

повторне порушення протягом року – від 17 тисяч до 85 тисяч гривень;

третє та кожне наступне — від 85 тисяч до 170 тисяч гривень.

Водночас правило про персональне обслуговування клієнта на його прохання іншою мовою не стосуватиметься музичного супроводу.

Законопроєктом також підвищується з 5 100 – 6 800 гривень до 8 500 – 17 тисяч гривень розмір штрафу за повторне протягом року порушення інших вимог статті 30 Закону, який не переглядався з часу ухвалення Закону.

Наголошується, що жодні зміни ухвалені ще не були. Законопроєкт лише перебуває на розгляді.

Нагадаємо, що публічне використання російської музики в Україні заборонили ще у 2022 році.

Зокрема, законопроєкти щодо підвищення штрафів за трансляцію музики росіян закладами вже реєстрували раніше. Але вони так і не були ухвалені.