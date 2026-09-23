Стоимость электроэнергии для воинских частей искусственно завышали

Как стало известно, поставщик электроэнергии без законных оснований увеличил стоимость электроэнергии для воинских частей в Херсонской области более чем на 80%. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

История, нанесшая ущерб государству, началась еще в 2021 году, когда воинские части в Херсонской области заключили первоначальный договор на поставку электроэнергии на общую сумму 20,6 миллиона гривен. Однако впоследствии договор был изменен с помощью 10 дополнительных соглашений, которые существенно изменили первоначальные финансовые условия и привели к резкому удорожанию ресурсов для оборонного сектора.

Эксперты специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона провели проверку. Выяснилось, что никаких правовых оснований для такой корректировки цены не существовало. Зато из государственного бюджета успели безосновательно похитить примерно 7,7 миллиона гривен.

Прокуроры обратились в суд в интересах государства, требуя признать дополнительные соглашения недействительными и вернуть переплаченные средства,

– говорится в сообщении.

Каким было решение суда

В апреле 2026 года Хозяйственный суд Одесской области полностью удовлетворил иск прокуратуры, признал дополнительные соглашения противоправными и обязал компанию вернуть всю сумму долга.

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Энергопоставщик не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу, надеясь сохранить полученные средства. Однако недавно Юго-западный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Теперь энергоснабжающая компания обязана окончательно вернуть почти 7,7 миллиона гривен в государственный бюджет для дальнейшего использования на нужды оборонного ведомства.

Каковы цены на электроэнергию в Украине

Напомним, в Украине не установлен специальный тариф на электроэнергию для воинских частей. Эти объекты обычно закупают ее у поставщика по договору. При этом цена должна формироваться с учетом рыночной стоимости, передачи, распределения и наценки поставщика.

К слову, Минэнергетики не планирует пересматривать расценки на электроэнергию до 2027 года. Хотя Международный валютный фонд предлагает Украине перейти к рыночным тарифам, но до конца этого года государство должно лишь подготовить "дорожную карту" энергетической реформы.