Електроенергію для військових частин штучно завищували

Як стало відомо, постачальник електрики без законних підстав збільшив вартість електрики для військових частин у Херсонській області більш ніж на 80%. Про це написали в Офісі Генерального прокурора.

Історія, яка завдала збитків державі, розпочалася ще у 2021 році, коли військові частини на Херсонщині уклали первинний договір на постачання електроенергії на загальну суму 20,6 мільйона гривень. Але надалі договір було змінено за допомогою 10 додаткових угод, які суттєво змінили початкові фінансові умови та призвели до різкого здорожчання ресурсів для оборонного сектора.

Було проведено перевірку експертами спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Виявилося, що жодних правових підстав для такого коригування ціни не існувало. Натомість з державного бюджету встигли безпідставно вкрасти приблизно 7,7 мільйона гривень.

Прокурори звернулися до суду в інтересах держави, вимагаючи визнати додаткові угоди недійсними та повернути переплачені кошти,

– йдеться в повідомленні.

Яким було рішення суду

У квітні 2026 року Господарський суд Одеської області повністю задовольнив позов прокуратури, визнав додаткові угоди протиправними та зобов'язав компанію повернути усю суму боргу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Енергопостачальник не погодився з цим рішенням та подав апеляційну скаргу, сподіваючись зберегти отримані кошти. Однак нещодавно Південно-західний апеляційний господарський суд відхилив апеляцію та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Тепер енергопостачальна компанія зобов'язана остаточно повернути майже 7,7 мільйона гривень до державного бюджету для подальшого використання на потреби оборонного відомства.

Яка ціни на електроенергію в Україні

Нагадаємо, в Україні не встановлено спеціального тарифу на електроенергію для військових частин. Ці об'єкти зазвичай закуповують її у постачальника за договором. Водночас ціна має формуватися з урахуванням ринкової ціни, передачі, розподілу та націнки постачальника.

До слова, Міненергетики не планує переглядати розцінки на електроенергію до 2027 року. Хоча Міжнародний валютний фонд пропонує Україні перейти до ринкових тарифів, але до кінця цього року держава має лише підготувати дорожню карту енергетичної реформи.