Военного лишили свободы за дезертирство

Государственное бюро расследований передало в суд материалы дела в отношении мужчины, который был мобилизован в армию 19 ноября 2024 года. Уже через четыре дня он самовольно покинул часть, куда его назначили на службу поваром отделения обеспечения воинской части. Об этом сообщили в ГБР.

Военнослужащий, совершивший СОЧ, не находился на месте службы более 10 месяцев. Он самостоятельно явился в территориальный орган Бюро. В октябре 2025 года суд получил материалы дела о побеге военнослужащего.

Стрыйский городской районный суд вынес приговор мужчине. Он не признавал свою вину. Объяснял, что не может служить в армии и носить военную форму из-за своих религиозных убеждений. В 2022 году подсудимый просил назначить ему альтернативную невоенную службу.

Однако то, что он попал в армию в результате мобилизации, не позволяет заменить этот вид службы на альтернативную. Кроме того, суд отметил, что во время мобилизации гражданин не может отказываться от своих обязанностей по причине вероисповедания.

В то же время такие убеждения могут учитываться при прохождении службы, в частности в отношении ношения и использования оружия. Суд пришел к выводу, что военнослужащий, осознавая отсутствие решения о замене вида службы, самовольно покинул воинскую часть именно с целью уклонения от дальнейшего прохождения военной службы,

– говорится в сообщении.

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За дезертирство, совершенное в условиях военного положения, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Напомним, что в условиях военного положения самовольное оставление части и дезертирство определены как нетождественные явления. Эти два понятия отличаются намерениями и продолжительностью отсутствия военнослужащего.

Дезертирство квалифицируется как умышленное уклонение от военной обязанности с целью полного ухода со службы, тогда как СОЧ предполагает отсутствие без разрешения, но без намерения окончательно покинуть службу.