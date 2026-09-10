Військового позбавили волі через дезертирство

Державне бюро розслідувань подало до суду матеріали справи щодо чоловіка, якого мобілізували до війська 19 листопада 2024 року. Уже через чотири дні він самовільно залишив частину, де його призначили на службу кухарем відділення забезпечення військової частини. Про це повідомили в ДБР.

Військовий, який вчинив СЗЧ не був на місці служби понад 10 місяців. Він самостійно прийшов до територіального органу Бюро. У жовтні 2025 року суд отримав матеріали справи щодо втечі службовця.

Стрийський міськрайонний суд ухвалював вирок чоловікові. Він не визнавав свою провину. Пояснював, що не може служити в армії й носити військову форму через свої релігійні переконання. У 2022 році підсудний просив призначити йому альтернативну невійськову службу.

Але той факт, що він потрапив в армію через мобілізацію. Такий вид служби не можна замінити на альтернативну. Також суд зазначив, що під час мобілізації громадянин не може відмовлятися від своїх обов'язків через віру.

Водночас такі переконання можуть враховуватися під час проходження служби, зокрема щодо носіння та використання зброї. Суд дійшов висновку, що військовослужбовець, усвідомлюючи відсутність рішення про заміну виду служби, самовільно залишив військову частину саме з метою ухилення від подальшого проходження військової служби,

– йдеться в повідомленні.

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За дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану суд призначив йому 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під час воєнного стану самовільне залишення частини та дезертирство визначені не тотожними явищами. Ці два поняття відрізняються намірами та тривалістю відсутності військовослужбовця.

Дезертирство кваліфікується як умисне ухилення від військового обов'язку з метою повністю залишити службу, тоді як СЗЧ передбачає відсутність без дозволу, але без наміру остаточно залишити службу.