Наследуется не только имущество, но и долги

В состав наследства входят не только имущественные права, но и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент его смерти и не прекратились с открытием наследства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции. Гражданский кодекс Украины запрещает принимать наследство с условиями или оговорками, поэтому наследник не может выбрать только часть имущества, отказавшись от обязательств.

Таким образом, вместе с домами, квартирами или земельными участками наследники могут получить и долги умершего. Речь идет, в частности, о непогашенных кредитах, задолженность за коммунальные услуги или долги по уплате алиментов.

Законодательство обязывает наследников, принявших наследство, сообщить кредиторам наследодателя о его открытии и урегулировать долговые обязательства. Если наследникам известно о наличии долгов или если они наследуют имущество, обремененное правами третьих лиц, они должны проинформировать кредитора.

Помните! В случае наличия ипотеки или запрета отчуждения недвижимости нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и в течение двух рабочих дней письменно уведомляет об этом кредитора или соответствующий налоговый орган.

Какие права имеет кредитор?

Кредитор имеет право заявить свои требования к наследнику не позднее шести месяцев со дня получения им свидетельства о праве на наследство. Если же кредитор не знал и не мог знать о принятии наследства, этот срок отсчитывается с момента, когда ему стало известно об этом.

В случае пропуска установленных законом сроков кредитор теряет право требования. В то же время, узнав о смерти должника, он может обратиться к нотариусу с заявлением даже до открытия наследственного дела наследниками.

Важно! Наследники обязаны погасить долги полностью, но только в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. Каждый из них отвечает за обязательства пропорционально своей доле, а расчет с кредитором обычно осуществляется единовременным платежом, если стороны не договорились иначе. В случае отказа от уплаты кредитор может обратиться в суд для взыскания долга за счет унаследованного имущества.

