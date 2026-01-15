Успадковується не лише майно, а й борги

До складу спадщини входять не лише майнові права, а й обов'язки, які належали спадкодавцеві на момент його смерті та не припинилися з відкриттям спадщини, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції. Цивільний кодекс України забороняє приймати спадщину з умовами чи застереженнями, тож спадкоємець не може обрати лише частину майна, відмовившись від зобов'язань.

Дивіться також Що робити, якщо банк подав до суду за борги

Таким чином, разом із будинками, квартирами чи земельними ділянками спадкоємці можуть отримати й борги померлого. Йдеться, зокрема, про непогашені кредити, заборгованість за комунальні послуги або борги зі сплати аліментів.

Законодавство зобов'язує спадкоємців, які прийняли спадщину, повідомити кредиторів спадкодавця про її відкриття та врегулювати боргові зобов'язання. Якщо спадкоємцям відомо про наявність боргів або якщо вони успадковують майно, обтяжене правами третіх осіб, вони мають поінформувати кредитора.

Пам'ятайте! У разі наявності іпотеки чи заборони відчуження нерухомості нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це кредитора або відповідний податковий орган.

Які права має кредитор?

Кредитор має право заявити свої вимоги до спадкоємця не пізніше шести місяців із дня отримання ним свідоцтва про право на спадщину. Якщо ж кредитор не знав і не міг знати про прийняття спадщини, цей строк відлічується з моменту, коли йому стало відомо про це.

У разі пропуску встановлених законом строків кредитор втрачає право вимоги. Водночас, дізнавшись про смерть боржника, він може звернутися до нотаріуса із заявою навіть до відкриття спадкової справи спадкоємцями.

Важливо! Спадкоємці зобов'язані погасити борги повністю, але лише в межах вартості майна, отриманого у спадщину. Кожен із них відповідає за зобов'язання пропорційно своїй частці, а розрахунок із кредитором зазвичай здійснюється одноразовим платежем, якщо сторони не домовилися інакше. У разі відмови від сплати кредитор може звернутися до суду для стягнення боргу за рахунок успадкованого майна.

Чи можна не платити кредит під час війни?