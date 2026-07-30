Реформа мобилизации могла бы решить проблему нехватки личного состава в армии

Экс-министр обороны Михаил Федоров рассказал, что в июле реформу мобилизации должны были представить, а уже в августе – официально запустить. Уже даже планировалась встреча с теми, кто участвовал в реформе, чтобы подписать приказ о первых изменениях в работе территориальных центров комплектования. Об этом узнали журналисты "Украинской правды".

По словам Федорова, мобилизация – это лишь часть системы комплектования войск. Но Минобороны все же имело планы, как привлечь больше людей. Например, изменение условий службы, введение контрактов с четкими сроками, достойная оплата и возможности для профессионального развития могли бы мотивировать людей. Ведь украинцы действительно боятся идти в армию, поэтому государство должно обеспечивать военным справедливые условия.

Среди положительных изменений Михаил Федоров отметил повышение выплат штурмовикам и пехоте, возможность перевестись в другую бригаду в пределах корпусов и введение нескольких видов контрактов.

Однако ошибкой бывший министр назвал коммуникацию по поводу реформы. Он признал, что изменения сначала следовало вынести на публичное обсуждение.

В планах, которые министерство предлагало до увольнения Федорова, был полный запрет на использование балаклав сотрудниками ТЦК, изменения, касающиеся работы боди-камер, и внедрение цифровых решений. Но команда успела реализовать лишь первый этап реформы, касавшийся условий службы.

Федоров убежден, что трансформацию армии и начатую реформу продолжить новая команда и, в частности, благодаря действиям нового главнокомандующего Михаила Драпатого.

Я думаю, что сейчас у Драпатого есть все возможности реализовать эти асимметричные идеи по трансформации войск, которые мы начали,

– заявил Федоров.

Он добавил, что нынешнее руководство должно нормативно закрепить уже внедренные изменения внутри Вооруженных сил.

Напомним, Михаил Федоров в апреле анонсировал комплексную реформу условий набора и службы в Силах обороны. Частично ее удалось внедрить, но провести анонсированные изменения, касающиеся работы ТЦК, команда не успела.

Бывшая премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что реформа мобилизации – это самая сложная часть преобразований. Ее должны были провести после необходимых изменений для действующих военнослужащих.

Сейчас реформирование приостановлено. Как рассказал в комментарии 24 Канала народный депутат Федор Вениславский, от команды Федорова Рада ожидала предложений, которые могли бы усовершенствовать действующие механизмы и снизить напряжение во взаимодействии с военнообязанными. Однако никаких конкретных предложений получено не было.