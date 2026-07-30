Реформа мобилизации могла бы решить проблему нехватки личного состава в армии
Экс-министр обороны Михаил Федоров рассказал, что в июле реформу мобилизации должны были представить, а уже в августе – официально запустить. Уже даже планировалась встреча с теми, кто участвовал в реформе, чтобы подписать приказ о первых изменениях в работе территориальных центров комплектования. Об этом узнали журналисты "Украинской правды".
По словам Федорова, мобилизация – это лишь часть системы комплектования войск. Но Минобороны все же имело планы, как привлечь больше людей. Например, изменение условий службы, введение контрактов с четкими сроками, достойная оплата и возможности для профессионального развития могли бы мотивировать людей. Ведь украинцы действительно боятся идти в армию, поэтому государство должно обеспечивать военным справедливые условия.
Среди положительных изменений Михаил Федоров отметил повышение выплат штурмовикам и пехоте, возможность перевестись в другую бригаду в пределах корпусов и введение нескольких видов контрактов.
Однако ошибкой бывший министр назвал коммуникацию по поводу реформы. Он признал, что изменения сначала следовало вынести на публичное обсуждение.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В планах, которые министерство предлагало до увольнения Федорова, был полный запрет на использование балаклав сотрудниками ТЦК, изменения, касающиеся работы боди-камер, и внедрение цифровых решений. Но команда успела реализовать лишь первый этап реформы, касавшийся условий службы.
Федоров убежден, что трансформацию армии и начатую реформу продолжить новая команда и, в частности, благодаря действиям нового главнокомандующего Михаила Драпатого.
Я думаю, что сейчас у Драпатого есть все возможности реализовать эти асимметричные идеи по трансформации войск, которые мы начали,
– заявил Федоров.
Он добавил, что нынешнее руководство должно нормативно закрепить уже внедренные изменения внутри Вооруженных сил.
Напомним, Михаил Федоров в апреле анонсировал комплексную реформу условий набора и службы в Силах обороны. Частично ее удалось внедрить, но провести анонсированные изменения, касающиеся работы ТЦК, команда не успела.
Бывшая премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что реформа мобилизации – это самая сложная часть преобразований. Ее должны были провести после необходимых изменений для действующих военнослужащих.
Сейчас реформирование приостановлено. Как рассказал в комментарии 24 Канала народный депутат Федор Вениславский, от команды Федорова Рада ожидала предложений, которые могли бы усовершенствовать действующие механизмы и снизить напряжение во взаимодействии с военнообязанными. Однако никаких конкретных предложений получено не было.