Реформа мобілізації могла б змінити проблему недостатньої кількості людей у війську

Ексміністр оборони Михайло Федоров розповів, що у липні реформу мобілізації мали представити, а вже у серпні – офіційно запустити. Вже навіть планувалася зустріч із тими, хто брав участь у реформі, аби підписати наказ про перші зміни в роботі територіальних центрів комплектування. Про це дізналися журналісти "Української правди".

За словами Федорова, мобілізація – це лише частина системи комплектування війська. Але Міноборони все ж мало плани, як залучати більшу кількість людей. До прикладу, зміна умов служби, запровадження контрактів із чіткими термінами, гідна оплата та можливості для професійного розвитку могли б мотивувати людей. Адже українці направду бояться йти до війська, тому держава повинна забезпечувати військовим справедливі умови.

Серед позитивних змін Михайло Федоров визначив підвищення виплат штурмовикам і піхоті, можливість перевестися в іншу бригаду в межах корпусів та запровадження кількох видів контрактів.

Проте помилкою колишній міністр назвав комунікацію щодо реформи. Він визнав, що зміни спочатку мали б винести публічне обговорення.

У планах, які Міністерство пропонувало перед звільненням Федорова, була повна заборона на використання балаклав працівниками ТЦК, зміни щодо роботи бодікамер та запровадження цифрових рішень. Але команда встигла реалізувати лише перший етап реформи, який стосувався умов служби.

Федоров переконаний, що трансформація війська й започаткована реформа матиме продовження в новій команді й, зокрема, завдяки діям нового головнокомандувача Михайла Драпатого.

Я думаю, що зараз у Драпатого є всі можливості реалізувати ці асиметричні ідеї по трансформації війська, які ми почали,

– заявив Федоров.

Він додав, що нинішня команда повинна нормативно оформити вже запроваджені зміни всередині Збройних сил.

Нагадаємо, Михайло Федоров у квітні анонсував комплексну реформу умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Частково її вдалося запровадити, але провести анонсовані зміни щодо роботи ТЦК команда не встигла.

Колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зауважила, що реформа мобілізації – це найскладніша частина змін. Її мали провести після необхідних змін для чинних військових.

Зараз реформування поставили на паузу. Як розповів у коментарі 24 Каналу народний депутат Федір Веніславський, від команди Федорова Рада очікувала пропозицій, які могли б удосконалити чинні механізми та зменшити напругу у взаємодії з військовозобов'язаними. Проте жодних конкретних пропозицій не отримано.