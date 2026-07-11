Суд встал на сторону одной из сторон в споре об обстоятельствах заболевания военнослужащего

Мужчина служил в Краматорске и выполнял задачи по защите Родины. Именно там он перенес ишемический инсульт. Однако в части провели расследование и отказались признать, что болезнь можно считать профессиональной. Об этом говорится в материалах дела №380/16138/24.

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Результаты проведенной экспертизы часть зафиксировала в соответствующих справках. Но военнослужащий категорически не согласился с заключением и пытался доказать противоправные действия части.

Судьи первой инстанции и апелляционной инстанции единогласно постановили, что ответчик правильно квалифицировал заболевание. Якобы инсульт произошел из-за осложнения того состояния, которое наблюдалось у военнослужащего еще с 2021 года. Поэтому правомерно считать, что болезнь военнослужащего не была профессиональной.

Что решил Верховный Суд?

Как отмечает судья, оформление справки о травме или ранении, с помощью которой военнослужащий получает выплаты, напрямую зависит от результатов расследования того, что произошло со здоровьем служащего.

То есть именно после расследования в соответствии с правилами определяется, была ли болезнь профессиональной или получена в результате боевых действий. Если ответ "да", то военнослужащий имеет право на выплаты и другие социальные гарантии после получения травмы.

Такая справка по своей правовой природе предназначена для документального подтверждения именно обстоятельств получения телесного повреждения в результате несчастного случая. В то же время, если по результатам расследования не установлен факт несчастного случая, повлекшего травму (ранение, контузию, увечье), правовые основания для составления такой справки отсутствуют,

– пояснил Верховный Суд.

Судья подтвердил доказательствами заявление воинской части о том, что военнослужащий не получил травмы или иных телесных повреждений в результате внешнего воздействия. А ишемический инсульт возник из-за артериальной гипертензии, которой он ранее страдал.

То есть в таком случае оформление справки об обстоятельствах травмы невозможно. Военнослужащему недостаточно на момент заболевания находиться в районе выполнения боевых задач, чтобы все проблемы со здоровьем можно было считать полученными в результате профессиональной деятельности. Именно такую позицию закрепил Верховный Суд.

Что такое "форма 6" и для чего она нужна?

Адвокат Юлия Данилова в комментарии 24 Канала рассказала, что "формой 6" часто называют справку об обстоятельствах травмы. Документ подтверждает, где, когда и при каких обстоятельствах военнослужащий получил ранение. Эта справка необходима для оформления выплат и пособий после ранения.

Кроме того, на основании информации из "формы 6" комиссия устанавливает связь травмы с защитой Родины. Получить справку можно, обратившись к командованию воинской части. Для ее оформления проводится служебное расследование, в ходе которого изучаются боевые приказы, журналы боевых действий и другие документы, подтверждающие обстоятельства ранения.

Если военнослужащему отказывают в выдаче справки, он может потребовать письменное объяснение причин, обратиться к вышестоящему командованию или обжаловать действия в суде.