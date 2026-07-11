Суд став на бік частини у спорі про обставини хвороби військового

Чоловік служив у Краматорську та виконував завдання з захисту Батьківщини. Саме там він захворів на ішемічний інсульт. Проте в частині провели розслідування та відмовилися визнавати, що хворобу можна вважати професійною. Про це йдеться в матеріалах справи №380/16138/24.

Результати проведеної експертизи частина зафіксувала у відповідних довідках. Але військовий категорично не погодився з висновком і намагався довести протиправні дії частини.

Судді першої інстанції та апеляції одноголосно вирішили, що відповідач правильно кваліфікував хворобу. Начебто інсульт стався через ускладнення того стану, який мав військовий ще з 2021 року. А тому правомірно вважати, що хвороба військового не була професійною.

Що вирішив Верховний Суд?

Як зазначає суддя, оформлення довідки про травму чи поранення, за допомогою якої військовий отримує виплати, залежить напряму від результатів розслідування факту того, що сталося зі здоров'ям службовця.

Тобто саме після розслідування за правилами визначається, чи була хвороба професійною, чи отриманою внаслідок бойових дій. Якщо відповідь "так", то військовий має право на виплати й інші соціальні гарантії після травмування.

Така довідка за своєю правовою природою призначена для документального підтвердження саме обставин отримання тілесного ушкодження внаслідок нещасного випадку. Водночас у разі, якщо за результатами розслідування не встановлено факту нещасного випадку, що спричинив травму (поранення, контузії, каліцтва), правові підстави для складання такої довідки відсутні,

– пояснив Верховний Суд.

Суддя підтвердив доказами заяву військової частини про те, що службовець не отримав травми чи інші тілесного ушкодження внаслідок зовнішнього впливу. А ішемічний інсульт виник через артеріальну гіпертензію, якою раніше він хворів.

Тобто в такому випадку оформлення довідки про обставини травми неможливе. Військовому не достатньо на момент хвороби перебувати в районі виконання бойових завдань, щоб всі проблеми зі здоров'ям можна було вважати такою, що отримана через професійну діяльність. Саме таку позицію закріпив Верховний Суд.

Що таке "форма 6" і для чого вона потрібна?

Адвокат Юлія Данілова в коментарі 24 Каналу розповіла, що "формою 6" часто називають довідку про обставини травми. Документ підтверджує, де, коли та за яких обставин військовослужбовець отримав поранення. Ця довідка необхідна для оформлення виплат і допомоги після поранення.

Крім того, за інформацією з "форми 6" комісія визначає зв’язок травми із захистом Батьківщини. Отримати довідку можна через звернення до командування військової частини. Для її оформлення проводять службове розслідування, під час якого вивчають бойові накази, журнали бойових дій та інші документи, що підтверджують обставини поранення.

Якщо військовому відмовляють у видачі довідки, він може вимагати письмове пояснення причин, звернутися до вищого командування або оскаржити дії через суд.