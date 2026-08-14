Право на социальную защиту удалось восстановить

К Уполномоченному по правам человека обращаются граждане, столкнувшиеся с нарушением своего права на выплаты. По меньшей мере 523 семьи с детьми недополучили средства от Пенсионного фонда. Эту проблему постепенно решают, отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, Пенсионный фонд задолжал женщине почти 135 тысяч гривен. Она имеет законное право на эти деньги как член семьи, нуждающейся в социальной защите. Однако таким украинцам приходится доказывать в суде наличие задолженности, иначе быстро дождаться выплат сложно.

Женщина сначала обратилась в Офис омбудсмена с заявлением о нарушении права. Дмитрий Лубинец поддержал мать и направил в ПФУ требование об устранении нарушения. После этого задолженность ей все же вернули.

С начала года в Офис омбудсмена уже поступило 523 обращения о нарушении прав семей с детьми. Это в три раза больше, чем за весь 2025 год, когда таких обращений было 171. По этим обращениям я уже возбудил более 470 производств,

– отметил Лубинец.

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В целом украинские семьи, нуждающиеся в поддержке, уже получили 3,3 миллиона гривен. Офис Уполномоченного по правам человека помогает украинцам в защите их прав. Обратиться к специалистам можно по адресу в Киеве: улица Институтская, 21/8, по электронной почте hotline@ombudsman.gov.ua или по телефону 1678.

Напомним, согласно закону малообеспеченные семьи могут получать государственную социальную помощь, если их среднемесячный доход ниже установленного для семьи прожиточного минимума. Помощь назначается на полгода, начиная с месяца обращения.

Оформить помощь можно лично, по почте или по электронной почте через органы социальной защиты. Также документы принимают в ЦПАУ и соответствующих подразделениях социальной защиты при местных органах власти.