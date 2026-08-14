Право на соціальний захист вдалося відновити

До Уповноваженого з прав людини звертаються громадяни, які зіткнулися з порушенням свого права на виплати. Щонайменше 523 сім'ї з дітьми недоотримали кошти від Пенсійного фонду. Цю проблему поступово вирішують, зазначив Омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, Пенсійний фонд заборгував жінці майже 135 тисяч гривень. Вона має законне право на ці гроші, як член родини, що потребує соціального захисту. Проте такі українці мають доводити в суді наявність заборгованості, інакше виплат швидко дочекатися важко.

Жінка спочатку звернулася до Офісу Омбудсмана з заявою про порушене право. Дмитро Лубінець підтримав матір та подав до ПФУ вимогу щодо усунення порушення. Після цього заборгованість їй все ж повернули.

Від початку року до Офісу Омбудсмана вже надійшло 523 звернення щодо порушення прав сімей з дітьми. Це утричі більше, ніж за весь 2025 рік, коли таких звернень було 171. За цими зверненнями я вже відкрив понад 470 проваджень,

– зазначив Лубінець.

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Загалом українські родини, які потребують підтримки, вже отримали 3,3 мільйона гривень. Офіс Уповноваженого з прав людини допомагає українцям у захисті прав. Звернутися до фахівців можна за адресою в Києві: вулиця Інститутська, 21/8, за електронною поштою hotline@ombudsman.gov.ua, або за номером телефону 1678.

Нагадаємо, згідно з законом малозабезпечені сім’ї можуть отримувати державну соціальну допомогу, якщо їхній середньомісячний дохід нижчий за визначений для сім’ї прожитковий мінімум. Допомогу призначають на пів року, починаючи з місяця звернення.

Оформити допомогу можна особисто, поштою або електронною поштою через органи соцзахисту. Також документи приймають у ЦНАПах та відповідних підрозділах соцзахисту при місцевих органах влади.