Почему нельзя восстановить просроченный 6-месячный срок для принятия наследства

Сложившаяся практика показывает, что нормы Гражданского кодекса имеют преимущественную силу перед правительственными постановлениями в контексте принятия наследства. Об этом шла речь в материалах дела №692/852/24.

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Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 164, которое позволяло приостановить срок принятия наследства во время военного положения. Однако суд пришел к выводу, что нормы Гражданского кодекса имеют преимущественную силу, а потому просрочку необходимо обосновать. При этом нельзя ссылаться на войну или выезд за границу при обжаловании запрета на принятие наследства.

Одна украинка обратилась в суд, заявив, что согласно постановлению Кабмина она не могла пропустить срок оформления наследства. Сначала она подала заявление к нотариусу, а затем самостоятельно написала отказ от наследства в пользу другого наследника – брата умершего. Через суд женщина пыталась восстановить право на получение наследства своего сына.

В 2024 году Черкасский апелляционный суд постановил, что другой сын женщины не может получить наследство, и отменил нотариальный документ. Поэтому женщина вновь попыталась оформить наследственные права.

На этот раз нотариус не смог помочь женщине из-за того, что срок принятия наследства был просрочен. Специалист предложил украинке обратиться в суд с ходатайством об установлении дополнительного срока для принятия наследства.

Одним из аргументов истицы стало то, что в начале войны в стране сложилась сложная ситуация, нотариальные системы работали с перебоями, а также наблюдался дефицит нотариальных бланков и постоянные изменения в правовом регулировании. Поэтому из-за противоречивости нормативных актов она и пропустила срок. Мол, согласно постановлению правительства, нарушений в ее бездействии не было.

Какое решение принял Верховный Суд?

Верховный Суд не поддержал истицу, поскольку она не заявила об объективных и непреодолимых препятствиях для обращения к нотариусу. То есть в ее доводах не было упоминания о том, что она фактически не могла реализовать свое право на наследство.

Более того, женщина в течение этого шестимесячного периода обращалась к нотариусу, а значит, имела доступ к его услугам.

В то же время другие наследники успели за полгода оформить свое право на наследство.

В решении суда говорится о том, что в Гражданском кодексе, являющемся основным документом для регулирования наследственных прав, отсутствует определение "приостановления течения срока для принятия наследства". Кабмин, в свою очередь, не мог изменять подзаконные акты. Они не подлежат применению, если противоречат статье ГК.

Суд добавил, что пропустить срок оформления наследственных прав человек может при наличии объективных, непреодолимых и существенных трудностей для наследника, таких как:

длительная тяжелая болезнь;

пребывание на стационарном лечении;

сложные условия труда, связанные с длительными командировками;

прохождение военной службы;

пребывание на временно оккупированной территории при наличии доказательств невозможности обращения к нотариусу.

Важно! Пребывание наследника за рубежом исключено из перечня обстоятельств непреодолимой силы. Ведь закон позволяет подать заявление через консульское учреждение или отправить его нотариусу по почте с надлежащим заверением подписи.

Выход для защиты прав наследника существует

Человек должен получить письменное согласие всех наследников, которые уже приняли наследство, или обратиться в суд с иском об установлении дополнительного срока для подачи заявления. Такие действия позволят человеку отстоять право на получение наследства, если 6-месячный срок пропущен.

В каждом случае придется доказывать наличие объективных и непреодолимых препятствий, которые существовали именно в течение шестимесячного срока после открытия наследства,

– уточнили адвокаты.

То есть гражданам даже во время войны нужно внимательно относиться к оформлению наследственных прав. Факт, который помешал оформлению наследства, не всегда поможет продлить срок на принятие наследства. Военное положение само по себе больше не рассматривается как автоматическое основание для восстановления срока.

Как оформить наследство, находясь за границей

Украинцы, находящиеся за границей, могут оформить наследство в Украине дистанционно, без личного визита. Для этого необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя подать заявление о принятии наследства через консульство Украины или отправить его нотариусу по почте с нотариально заверенной подписью.

Адвокат Дина Дрижакова в комментарии 24 Каналу рассказала, что наследник может оформить доверенность на представителя в Украине, который будет заниматься документами и взаимодействовать с нотариусом.

Для оформления наследства обычно требуются свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные связи, паспорт и ИНН наследника, документы на имущество и, при наличии, завещание.