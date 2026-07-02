Чому не можна поновити прострочений 6-місячний термін на прийняття спадщини

Сформована практика показує, що норми Цивільного кодексу є вищими за урядові постанови в контексті приймання спадщини. Про це йшла мова в матеріалах справи №692/852/24.

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Кабінет Міністрів України затвердив постанову №164, яка дозволяла зупинити строк для прийняття спадщини під час воєнного стану. Але суд був переконаний, що норми Цивільного кодексу є вищими, а тому прострочення потрібно пояснити. При цьому не можна посилатися на війну чи виїзд за кордон при оскарженні заборони на прийняття спадщини.

Одна українка звернулася до суду, говорячи про те, що згідно з постановою Кабміну вона не могла пропустити строк оформлення спадщини. Спочатку вона подала заяву до нотаріуса, а потім самостійно написала відмову від спадщини на користь іншого спадкоємця – брата померлого. Через суд жінка намагалася відновити право на отримання спадщини свого сина.

У 2024 році Черкаський апеляційний суд визначив, що інший син жінки не може отримати спадщину й скасував нотаріальний документ. Тож жінка знову намагалася оформити спадкові права.

Цього разу нотаріус не допоміг жінці через те, що термін на прийняття спадщини був прострочений. Фахівець запропонував українці звернутися до суду за встановленням додаткового строку для прийняття спадщини.

Одним з аргументів позивачки стало те, що на початку війни в країні була складна ситуація, нотаріальні системи працювали з перебоями, а також був дефіцит нотаріальних бланків та постійні зміни правового регулювання. Тому через суперечливість нормативних актів вона й пропустила строк. Мовляв, згідно з постановою уряду, порушень в її бездіяльності не було.

Що вирішили у Верховному Суді?

Верховний Суд не підтримав позивачку, бо вона не заявила про об’єктивні й непереборні перешкоди для звернення до нотаріуса. Тобто в її доводах не було слів про те, що вона фактично не могла реалізувати своє право на спадщину.

Ба більше, жінка протягом цього шестимісячного періоду зверталася до нотаріуса, а тобто мала доступ до його послуг.

У цей же час інші спадкоємці встигли за пів року оформити своє право на спадщину.

У рішенні суду йдеться про те, що в Цивільному кодексі, як є головним документом для регулювання спадкових прав, немає визначення "зупинення перебігу строку для прийняття спадщини". Кабмін натомість не міг змінювати підзаконні акти. Вони не підлягають застосуванню, якщо суперечать статті ЦК.

Суд додав, що пропустити строк оформлення спадкових прав людина може за умови об’єктивних, непереборних та істотних труднощів для спадкоємця, таких як:

тривала тяжка хвороба;

перебування на стаціонарному лікуванні;

складні умови праці, пов’язані з тривалими відрядженнями;

проходження військової служби;

перебування на тимчасово окупованій території за наявності доказів неможливості звернення до нотаріуса.

Важливо! Перебування спадкоємця за кордоном виключили з переліку обставин непереборної сили. Адже закон дозволяє подати заяву через консульську установу або надіслати її нотаріусу поштою із належним посвідченням підпису.

Вихід для захисту прав спадкоємця існує

Людина має отримати письмову згоду всіх спадкоємців, які вже прийняли спадщину або звернутися до суду з позовом про визначення додаткового строку для подання заяви. Такі дії дозволять людині відстояти право на отримання спадщини, якщо 6-місячний термін пропущений.

У кожному випадку доведеться доводити наявність об’єктивних і непереборних перешкод, які існували саме протягом шестимісячного строку після відкриття спадщини,

– уточнили адвокати.

Тобто громадянам навіть під час війни потрібно уважно ставитися до затвердження спадкових прав. Факт, який заважав оформленню спадщини не завжди допоможе продовжити термін на приймання спадщини. Воєнний стан сам по собі більше не розглядається як автоматична підстава для поновлення строку.

Як оформити спадщину, перебуваючи за кордоном

Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити спадщину в Україні дистанційно без особистого приїзду. Для цього потрібно протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця подати заяву про прийняття спадщини через консульство України або надіслати її нотаріусу поштою з нотаріально посвідченим підписом.

Адвокатка Діна Дрижакова в коментарі 24 Каналу розповіла, що спадкоємець може оформити довіреність на представника в Україні, який займатиметься документами та взаємодіятиме з нотаріусом.

Для оформлення спадщини зазвичай потрібні свідоцтво про смерть, документи про родинні зв’язки, паспорт та ІПН спадкоємця, документи на майно і, за наявності, заповіт.