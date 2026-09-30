Серьезное нарушение со стороны правительства во время пандемии

Судьи признали неконституционным отдельное положение части четвертой статьи 29 Закона "О защите населения от инфекционных болезней". Именно эта норма позволяла правительству временно ограничивать права физических и юридических лиц во время карантинных мер 2019–2022 годов. Об этом говорится в решении № 4-р/2026, сообщает пресс-служба Конституционного Суда Украины.

Большая палата Конституционного Суда вынесла такой вердикт по итогам рассмотрения представления уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Омбудсмен направил соответствующее обращение в суд еще в январе 2021 года.

Как отметили специалисты, Верховная Рада не урегулировала вопрос ограничения прав и свобод отдельным законом, а передала эти полномочия высшему органу исполнительной власти. Это противоречит Конституции Украины, которая обязывает устанавливать ограничения прав граждан исключительно законодательным путем.

Кабинет Министров может лишь конкретизировать порядок выполнения уже установленных парламентом правил, но не имеет права самостоятельно вводить новые запреты.

Все сомнения относительно своих полномочий в вопросах ограничения прав и свобод органы государственной власти должны толковать с позиции защиты этих прав и свобод, что включает и гарантию их ограничения только на основании закона,

– говорится в решении.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Указанная норма утратила силу непосредственно в день вынесения судебного решения. Однако это произошло через 6 лет после введения первых жестких ограничений и через пять лет после обращения омбудсмена.

Так решение суда уже не сможет компенсировать гражданам потерянное время или расходы на обязательные тесты для пользования транспортом или посещения заведений. Однако оно создает важный правовой прецедент, который исключает подобное превышение полномочий исполнительной властью в будущем.

Напомним, 1 апреля 2020 года ООН назвала пандемию коронавируса "крупнейшим мировым кризисом со времен Второй мировой войны". По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, пандемия тогда представляла угрозу для каждой страны. Считалось, что это приведет к беспрецедентному экономическому спаду.

На тот момент в мире было почти 860 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, более 42 тысяч человек умерли, более 178 тысяч выздоровели.

Из-за распространения вируса государства вводили карантин, чрезвычайные режимы и ограничения на пересечение границ.