Суттєве порушення уряду під час пандемії

Судді визнали неконституційним окремий припис частини четвертої статті 29 Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". Саме ця норма дозволяла уряду тимчасово обмежувати права фізичних та юридичних осіб під час карантинних заходів 2019 – 2022 років. Про це йдеться в рішенні № 4-р/2026, передає пресслужба Конституційного Суду України.

Велика палата Конституційного Суду зробила такий вердикт за результатами розгляду подання уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Омбудсман направив відповідне звернення до суду ще у січні 2021 року.

Як зазначили фахівці, Верховна Рада не унормувала питання обмеження прав і свобод окремим законом, а передала ці повноваження вищому органу виконавчої влади. Це суперечить Конституції України, яка змушує встановлювати обмеження прав громадян виключно законодавчо.

Кабінет Міністрів може лише конкретизувати порядок виконання вже встановлених парламентом правил, але не має права самостійно вигадувати нові заборони.

Усі сумніви стосовно своїх повноважень у питаннях обмеження прав і свобод публічна влада має тлумачити з позиції захисту цих прав і свобод, що охоплює й гарантію їх обмеження лише на підставі закону,

– записано в рішенні.

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Зазначена норма втратила чинність безпосередньо в день ухвалення судового рішення. Проте це сталося через 6 років після запровадження перших жорстких обмежень та через п'ять років після звернення Омбудсмана.

Так рішення суду вже не зможе компенсувати громадянам втрачений час чи витрати на обов'язкові тести для користування транспортом або відвідування закладів. Проте воно створює важливий правовий прецедент, який унеможливлює подібне перевищення повноважень виконавчою владою у майбутньому.

Нагадаємо, 1 квітня 2020 року ООН назвала пандемію коронавірусу "найбільшою світовою кризою з часів Другої світової війни". За словами генсека ООН Антоніу Гутерреша, пандемія тоді становила загрозу для кожної країни. Вважалося, що це спричинить безпрецедентний економічний спад.

На той момент у світі було майже 860 тисяч підтверджених випадків COVID-19, понад 42 тисячі людей померли, понад 178 тисяч одужали.

Через поширення вірусу держави запроваджували карантин, надзвичайні режими та обмеження на перетин кордонів.