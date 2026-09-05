Государство предлагает детям ВПЛ воспользоваться льготами на обучение

Действующее законодательство предусматривает ряд льгот и условия их получения для детей, имеющих статус ВПЛ. Значительная поддержка оказывается первоклассникам и студентам. Об этом пишет народный депутат и председатель Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов.

Так, дети, которым предстоит пойти в детские сады или школы по новому месту жительства, имеют право на приоритетный зачет. Речь идет о возможности их приема без очереди в государственные и коммунальные учебные заведения.

Важно! Бесплатное горячее питание в муниципальных школах теперь будет предоставляться всем ученикам, независимо от их статуса.

Также особые права имеют студенты из числа внутренне перемещенных лиц, которым еще не исполнилось 23 года. Те учащиеся, кто учится "на бюджет" и не имеет академической задолженности, могут получать социальную стипендию – 1 180 гривен в высших учебных заведениях, 890 гривен в колледжах.

Право на приоритетный перевод на бюджетные места при наличии конкурсного балла при поступлении от 120 или 130 в зависимости от специальности и первоочередное заселение в общежития также предусмотрено в гарантиях для детей ВПЛ. А учащиеся с временно оккупированных территорий дополнительно проходят упрощенную процедуру поступления. Студенты могут требовать от учебных заведений соблюдения своих прав.

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В то же время учащиеся учреждений профессионального образования могут бесплатно проживать в общежитии.

Для получения льготы необходимо, чтобы у ребенка или студента была справка о статусе ВПЛ. Для отдельных видов поддержки могут дополнительно потребоваться другие документы. ️

Задача государства – не только гарантировать право на образование детям, пострадавшим от войны, но и создать условия для качественного обучения, развития и построения собственного будущего,

– сообщил народный депутат Фролов.

Напомним, в сентябре 2026 года выплаты для ВПЛ не изменятся. Люди с инвалидностью и дети получают 3 тысячи гривен помощи, а остальные переселенцы – две тысячи гривен.

Изменились и правила совмещения жилищного ваучера с программой "еОселя". Теперь сначала нужно получить ваучер, а затем использовать его в качестве первого взноса.