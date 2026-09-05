Держава пропонує дітям ВПО скористатися пільгами для навчання

Кілька пільг та умови їхнього отримання для дітей, які мають статус ВПО, передбачає чинне законодавство. Чимало підтримки надається першокласникам та студентам. Про це пише народний депутат і голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

Так дітей, які мають йти до садочків чи шкіл на новому місці проживання, мають право на пріоритетне зарахування. Йдеться про можливість їхнього приймання без черги до державних і комунальних закладів освіти.

Важливо! Безкоштовне гаряче харчування в комунальних школах тепер надаватиметься всім учням, незалежно від їхнього статусу.

Також особливі права мають студенти з числа внутрішньо переміщених осіб, яким ще не виповнилося 23 роки. Ті здобувачі освіти, хто навчається "на бюджеті" та немає академічної заборгованості, можуть отримувати соціальну стипендію – 1 180 гривень у закладах вищої освіти, 890 гривень у коледжах.

Право на пріоритетне переведення на бюджетні місця за наявності конкурсного балу під час вступу від 120 або 130 залежно від спеціальності та першочергове поселення до гуртожитків теж передбачене в гарантіях для дітей ВПО. А здобувачі освіти з тимчасово окупованих територій додатково проходять спрощену процедуру вступу. Студенти можуть вимагати в закладах освіти реалізацію своїх прав.

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Водночас учні закладів професійної освіти можуть безоплатно проживати в гуртожитку.

Для отримання пільги потрібно, щоб дитина або студент мали довідку ВПО. Для окремих видів підтримки додатково можуть вимагати інші документи. ️

Завдання держави – не лише гарантувати право на освіту дітям, які постраждали від війни, а й створити умови для якісного навчання, розвитку та побудови власного майбутнього,

– повідомив нардеп Фролов.

Нагадаємо, у вересні 2026 року виплати для ВПО не змінюються. Люди з інвалідністю та діти отримують 3 тисячі гривень допомоги, а інші переселенці – дві тисячі гривень.

Змінилися й правила поєднання житлового ваучера з "єОселею". Тепер спочатку потрібно отримати ваучер, а потім використати його як перший внесок.