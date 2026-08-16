Несколько шагов, чтобы купить качественный товар в интернете

Покупки в интернете – это всегда риск приобрести подделку или некачественный товар. Брендовые товары теперь тоже продаются на маркетплейсах, но этим пользуются мошенники. В результате многие люди теряют деньги из-за недобросовестных продавцов. Как их разоблачить – рассказали эксперты IP офиса и OLX.

Покупатели должны привыкнуть к тому, что иногда оригинальную продукцию нужно выбирать тщательно, то есть обращать внимание на важные детали. В этом может помочь чек-лист от экспертов.

Один из советов касается проверки самого продавца. Правильное впечатление может составить его профиль. Важно обращать внимание на то, как долго человек уже зарегистрирован на платформе.

Чем дольше аккаунт ведет свою деятельность на онлайн-платформе, тем больше шансов, что у него хорошая репутация,

– отметили авторы.

Иногда об продавце больше расскажут отзывы. Если есть комментарии о его работе от реальных людей и они положительные, то это в определенной степени доказывает добросовестность продавца.

Также еще один шаг для потребителя – это проверка ассортимента товаров. Если человек продает товары одной категории или конкретного бренда, то, скорее всего, у него есть опыт работы именно с этим товаром. Однако не всегда стоит сразу игнорировать продавца, у которого ассортимент немного шире.

Стоит обратить внимание на ключевые характеристики в описании товара, чтобы можно было определить, продает ли человек подлинную продукцию. Важно, чтобы продавец четко указал:

точное название товара, бренд и страну производства;

серийный номер, уникальный код или другой идентификатор;

информацию об упаковке, гарантийных обязательствах и комплектации.

Если описание нечеткое, а реальных фотографий нет, это может свидетельствовать о подделке или о недобросовестном продавце.

Обращайте внимание на цену товара. Если она значительно ниже рыночной – вероятность столкнуться с обманом значительно выше. Особенно насторожить должно идеальное и новое состояние вещи по низкой цене.

Рекомендуем сравнить стоимость с ценами на официальном сайте производителя и в проверенных интернет-магазинах. Стоит помнить: акционные предложения бывают, но, например, оригинальный смартфон в хорошем состоянии не может стоить вдвое дешевле без веской причины,

– отметили эксперты.

Проверить товар можно с помощью серийного номера или уникального кода товара. Любые уникальные маркировки, особенно на технике, можно проверить, и бренды предоставляют такую возможность. Многие мошенники сами раскрывают свои схемы, когда отказом в проверке заставляют покупателя усомниться в подлинности продукции.

К слову, взаимодействие с продавцом тоже играет роль. Вероятно, добросовестным является тот поставщик, который работает честно, отвечает на все вопросы и позволяет проводить любые проверки. В частности, такой продавец не откажет в предоставлении дополнительных фото или видео товара; расскажет, где он был приобретен, и сообщит важные для вас детали о маркировке, голограммах, этикетках или упаковке товара.

Одно из главных правил, о котором стоит помнить: полную предоплату лучше не отправлять. Для оплаты в интернете эксперты советуют пользоваться безопасными платежными системами. Если это покупка на OLX, то товары там лучше приобретать с помощью сервиса "OLX Доставка".

Напомним, что мошенники также охотятся за платежными и личными данными, чтобы получить доступ к аккаунтам, банковским счетам и даже оформлять кредиты на чужое имя. Данные могут похищаться через браузеры, почту, файлы, программы и операционные системы. Наиболее распространенные способы – фишинговые письма и сообщения, поддельные сайты, взломанные веб-ресурсы, вредоносные программы, фейковые аккаунты и заманчивые предложения в соцсетях.

Чтобы защититься, лучше не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адреса сайтов, скачивать приложения только из официальных магазинов и регулярно обновлять программное обеспечение.