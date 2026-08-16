Кілька кроків, щоб купити якісний товар онлайн

Покупки в інтернеті – це завжди ризик купівлі підробки чи неякісної речі. Брендові товари тепер теж продаються на маркетплейсах, але цим користуються шахраї. У підсумку – чимало людей втрачають гроші через недобросовісних продавців. Як їх викрити – розповіли експерти IP офісу та OLX.

Покупці мають звикнути, що іноді оригінальну продукцію потрібно обирати прискіпливо, тобто вбачати важливі деталі. У цьому може допомогти чекліст від експертів.

Одна з порад стосується перевірки самого продавця. Правильне враження може скласти його профіль. Важливо помічати, скільки часу людина вже зареєстрована на платформі.

Чим довше акаунт веде свою діяльність на онлайн-платформі, тим більше шансів, що він має добру репутацію,

– зазначили автори.

Іноді про продавця більше розкажуть відгуки. Якщо є коментарі про його роботу від справжніх людей і вони позитивні, то це певною мірою доводить доброчесність продавця.

Також ще один крок для споживача – це перевірка асортименту товарів. Якщо людина продає товари однієї категорії або конкретного бренду, то радше за все вона має досвід роботи саме з цим товаром. Проте не завжди варто одразу ігнорувати продавця, який має дещо більший асортимент.

Звертати увагу варто на ключові характеристики в описі товару, щоб можна було визначити, чи продає людина справжню продукцію. Важливо, щоб продавець чітко вказав:

точну назву товару, бренд та країну виробництва;

серійний номер, унікальний код або інший ідентифікатор;

інформацію про упаковку, гарантійні зобов’язання та комплектацію.

Коли опис не чіткий, а живих фото немає, то це може свідчити про підробку, або недобросовісного продавця.

Звертайте увагу на ціну товару. Якщо вона значно нижча від ринкової – то шанс натрапити на обман значно більший. Особливо насторожити має ідеальний і новий стан речі за низькою ціною.

Рекомендуємо порівняти вартість із цінами на офіційному сайті виробника та в перевірених інтернет-магазинах. Варто пам’ятати: акційні пропозиції трапляються, але, наприклад, оригінальний смартфон в хорошому стані не може коштувати вдвічі дешевше без обґрунтованої причини,

– зазначили експерти.

Перевірити продукт можливо за допомогою серійного номера або унікального коду товару. Будь-які унікальні позначки, особливо на техніці, можна перевірити й бренди дають таку можливість. Чимало шахраїв викривають свої схеми, коли відмовами в перевірці змушують покупця сумніватися в оригінальності продукції.

До слова, зв’язок із продавцем теж грає роль. Імовірно, доброчесним є той постачальник, який працює чесно, відповідає на всі питання й дозволяє проводити будь-які перевірки. Зокрема, такий продавець не відмовить у додаткових фото чи відео товару; розповість, де він був придбаний та назве важливі для вас деталі про маркування, голограми, етикетки, чи упаковки товару.

Одне з головних правил, які варто пам'ятати: повну передоплату краще не надсилати. Для оплат в інтернеті експерти радять користуватися безпечними платіжними системами. Якщо це покупка на OLX, то товари там краще брати з допомогою сервісу "OLX Доставка".

Нагадаємо, шахраї також полюють на платіжні та особисті дані, щоб отримати доступ до акаунтів, банківських рахунків і навіть оформлювати кредити на чуже ім’я. Дані можуть викрадати через браузери, пошту, файли, програми та операційні системи. Найпоширеніші способи – фішингові листи й повідомлення, підроблені сайти, зламані вебресурси, шкідливі програми, фейкові акаунти та привабливі пропозиції в соцмережах.

Щоб захиститися, краще не переходити за підозрілими посиланнями, перевіряти адреси сайтів, завантажувати програми лише з офіційних магазинів і регулярно оновлювати програмне забезпечення.