Когда право аренды земли передается по наследству

украинское законодательство содержит важное и неоспоримое правило, закрепленное в статье 7 Закона Украины "Об аренде земли" и статье 1218 Гражданского кодекса. Наследники физического лица-арендатора имеют вполне законное право продолжать пользоваться землей на тех же условиях и по тому же назначению, что и умерший родственник. Однако юристы Земельного фонда Украины обращают внимание на крайне важную деталь.

Приоритет в таких спорах имеют именно условия договора. То есть если в документе прописано, что в случае смерти арендатора договор прекращается, или же переход земли в другие руки запрещен, то закон здесь бессилен, и семья потеряет доступ к угодьям.

Когда умирает владелец пая, то есть арендодатель, кажется, что договор аренды автоматически аннулируется, и урожай или бизнес будут потеряны. Однако закон здесь полностью стоит на стороне стабильности предпринимательства. Если владелец земли умер, то договор не расторгается. Вместо этого наследники умершего вместе с правом собственности на гектары автоматически получают и все обязательства по действующему договору. Фактически они становятся новыми арендодателями до конца срока без изменения размера платы или сроков.

Новый собственник должен в течение одного месяца со дня получения права собственности на землю письменно уведомить арендатора об изменении собственника, хотя сам договор может предусматривать и другие сроки.

Финансовый вопрос в таких случаях также урегулирован достаточно четко. Арендатор обязан выплатить новому собственнику всю задолженность, накопившуюся с момента открытия наследства. Если же аграрий отказывается платить годами, юристы советуют помнить о сроке исковой давности и применять его для разрешения споров.

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Важно! Право аренды земли при отсутствии прямых наследников могут перенять на себя люди, которые обрабатывали этот участок вместе с умершим. Это, например, другие члены фермерского хозяйства, если они согласны стать новыми арендаторами

Судебная практика по вопросам наследования земли

Показательным для украинского агробизнеса стало постановление Верховного Суда от 14 февраля 2024 года по делу № 178/734/23. Спор возник вокруг 44,4 гектара земли в Преображенской сельской общине, что в Днепропетровской области. Женщина пыталась унаследовать право аренды участка для рыбохозяйственных нужд после смерти отца, однако нотариус отказал ей из-за отсутствия дополнительного соглашения.

Суды первой инстанции не поддержали наследницу. В Верховном Суде женщина заявила, что договор аренды даже после смерти ее отца до сих пор исполнялся. Коллегия также учла, что стороны договора аренды земельного участка договорились, что истица может получить право аренды земли, если ее отец умрет. То есть она является надлежащим наследником.

В связи с этим Верховный Суд отменил предыдущие решения, подчеркнув, что право аренды входит в состав наследства, если иное прямо не запрещено самим договором. Однако решения судов предыдущих инстанций тогда изменили лишь в части определения оснований и мотивов отказа в удовлетворении иска. Дело направили на дополнительное рассмотрение.

Как оформить переход права аренды

Для того чтобы юридически правильно оформить переход права аренды на себя, эксперты советуют наследникам подать в течение шести месяцев со дня смерти родственника заявление к нотариусу о принятии наследства.

Далее следует предоставить оригинал договора аренды и выписку из реестра, получить свидетельство о праве на наследство с указанием имущественного права на аренду и, наконец, зарегистрировать его в Государственном реестре вещных прав. Заключительным шагом является уведомление собственника земли об изменении пользователя.

Напомним, что если наследник пропустил стандартный срок для принятия наследства, он может обратиться в суд и попросить установить дополнительный срок для подачи заявления нотариусу. Но необходимо доказать уважительную причину пропуска: длительную болезнь, проживание на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, военную службу или незнание о завещании.

Само по себе решение суда не означает автоматического принятия наследства. После него заявление нотариусу все равно нужно подать в установленный судом срок.