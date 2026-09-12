Коли право оренди землі переходить у спадок

українське законодавство має важливе й беззаперечне правило, зафіксоване в статті 7 Закону України "Про оренду землі" та статті 1218 Цивільного кодексу. Спадкоємці фізичної особи-орендаря мають цілком законне право продовжувати користуватися землею на тих самих умовах та за тим призначенням, що й померлий родич. Проте юристи Земельного Фонду України звертають увагу на критично важливу деталь.

Пріоритет у таких спорах мають саме умови договору. Тобто якщо в документі прописано, що у разі смерті орендаря договір припиняється, або ж перехід землі в інші руки заборонено, то закон тут безсилий, і родина втратить доступ до угідь.

Коли помирає власник паю, тобто орендодавець, здається, що договір оренди автоматично анулюється і врожай чи бізнес буде втрачений. Однак закон тут повністю стоїть на боці стабільності підприємництва. Якщо власника землі помер, то угода не розривається. Натомість спадкоємці померлого разом із правом власності на гектари автоматично отримують і всі зобов'язання за чинним договором. Фактично вони стають новими орендодавцями до кінця строку без зміни розміру плати чи термінів.

Новий власник повинен протягом одного місяця з дня отримання права власності на землю письмово повідомити орендаря про зміну власника, хоча сам договір може передбачати й інші терміни.

Фінансове питання у таких випадках також врегульоване досить чітко. Орендар зобов'язаний виплатити новому власнику всю заборгованість, яка накопичилася з моменту відкриття спадщини. Якщо ж аграрій відмовляється платити роками, юристи радять пам'ятати про строк позовної давності та застосовувати його для вирішення спорів.

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Важливо! Право оренди землі за відсутності прямих спадкоємців можуть перебрати на себе люди, які обробляли цю ділянку разом із померлим. Це, до прикладу, інші члени фермерського господарства, якщо вони погоджуються умови стати новими орендарями

Судова практика щодо переходу землі у спадок

Показовою для українського агробізнесу стала постанова Верховного Суду від 14 лютого 2024 року у справі № 178/734/23. Спір виник навколо 44,4 гектара землі у Преображенській сільській громаді, що на Дніпропетровщині. Жінка намагалася успадкувати право оренди ділянки для рибогосподарських потреб після смерті батька, проте нотаріус відмовив їй через відсутність додаткової угоди.

Суди перших інстанцій не підтримали спадкоємницю. У Верховному Суді жінка заявилв, що договір про оренду навіть після смерті її батька досі виконувався. Колегія також врахувала, що сторони договору оренди земельної ділянки погодили, що позивачка може отримати право оренди землі, якщо її батько помре. Тобто вона є належним спадкоємцем.

У зв'язку з цим, Верховний Суд скасував попередні рішення, наголосивши, що право оренди входить до складу спадщини, якщо інше прямо не заборонено самим договором. Проте рішення судів попередніх інстанції тоді змінили лише в частині визначення підстав і мотивів відмови у задоволенні позову. Справу направили на додатковий розгляд.

Як оформити перехід права оренди

Для того, щоб юридично правильно оформити перехід права оренди на себе експерти радять спадкоємцям подати протягом шести місяців з дня смерті родича заяву до нотаріуса про прийняття спадщини.

Далі слід надати оригінал договору оренди та витяг з реєстру, отримати свідоцтво про право на спадщину із зазначенням майнового права на оренду, і зрештою зареєструвати його в Державному реєстрі речових прав. Фінальним кроком є повідомлення власника землі про зміну користувача.

Нагадаємо, якщо спадкоємець пропустив стандартний строк для прийняття спадщини, він може звернутися до суду і попросити встановити додатковий строк для подання заяви нотаріусу. Але потрібно довести поважну причину пропуску: тривалу хворобу, проживання на окупованій території чи в зоні активних бойових дій, військову службу або необізнаність про заповіт.

Саме рішення суду не означає автоматичного прийняття спадщини. Після нього заяву нотаріусу все одно потрібно подати у визначений судом строк.