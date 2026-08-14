Одну квартиру в Киеве продавали двум разным владельцам

В новостройке на столичном Печерске действовала схема по продаже квартир сразу нескольким покупателям. Недвижимость уже имела одного владельца, но с помощью изменения технических данных и новых фиктивных документов ее можно было продать еще раз. О схеме рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Следствие установило, что бывший депутат Днепровского городского совета владел правами на группу компаний-владельцев новостроек. Так, в одном из жилых комплексов в Печерском районе мошенники перепродавали квартиры, которыми на самом деле уже владели инвесторы и один из государственных банков.

Несмотря на это, участники схемы решили, что могут распоряжаться всем домом. Путем обмана и изменения технических данных на продажу было выставлено и то жилье, что принадлежало банку. В общей сложности мошенники незаконно передали в собственность третьим лицам 50 квартир. Фактический владелец таким образом потерял более 164 миллиона гривен.

Также участники схемы продали 8 квартир, принадлежавших физическим лицам.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Люди заплатили за жилье, но впоследствии те же самые квадратные метры оформили на других покупателей. Чтобы дополнительно затруднить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы изменили юридический адрес жилого комплекса. А спроектированный 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным,

– рассказал Руслан Кравченко.

В Киеве мошенники незаконно продали квартиры, у которых уже были владельцы: видео

"Отмывать" полученные деньги мошенники могли через подконтрольные предприятия, а также за них приобретали имущество и другие строительные проекты.

Как сообщили в полиции, у предполагаемых мошенников провели 33 обыска. Подозрение предъявлено 9 лицам, среди которых был организатор и его сообщники. Правоохранители заявили, что мошенники занимались обманом, легализацией имущества, полученного преступным путем, и использованием поддельных документов. В настоящее время им будут избраны меры пресечения.

Прокуроры продолжают работать над раскрытием подобных мошенничеств, в частности двойных продаж, а также пытаются установить количество потерпевших и отследить движение незаконно полученных средств.

У организаторов схемы провели обыски / Фото Нацполиции

Как действовала схема

Известно, что изначально государственный банк владел недвижимостью на улице Андрея Верхогляда общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров. Еще в 2005 году в здание были вложены инвестиции, и право собственности на этом основании позже подтвердил суд. Мошенники из компании-застройщика знали, что 50 квартир уже имеют владельца, но все равно осуществили незаконное отчуждение.

С помощью сертифицированного инженера мошенники оформили технические паспорта. Для них якобы провели инвентаризацию, которой на самом деле не было. А поддельные документы в дальнейшем использовались для заключения договоров купли-продажи.

Следователям удалось изъять у подозреваемых 37 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, электронные носители информации, печати, договоры купли-продажи и различные документы.

Напомним, недавно суд рассмотрел дело, в котором женщина пострадала от подобной схемы. Она купила квартиру по объявлению на OLX за 28 500 долларов и думала, что жилье получит непосредственно от застройщика. Однако деньги она передала физическому лицу, которое было указано продавцом в договоре.

Впоследствии украинка получила иск о возврате квартиры. Выяснилось, что у других людей были приоритетные права на это жилье по договорам долевого участия, а застройщик зарегистрировал квартиру на себя и продал ее. В результате законный владелец через суд вернул себе квартиру.

Суд постановил, что продавец должна выплатить женщине 1 727 128 гривен в качестве компенсации. При этом представителя застройщика не обязали компенсировать убытки, поскольку он не был стороной договора купли-продажи.