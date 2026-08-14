Одну квартиру в Києві продавали двом різним власникам

У новобудові на столичному Печерську діяла схема з продажу квартир одразу кільком покупцям. Нерухомість уже мала одного власника, але за допомогою зміни технічних даних і нових фіктивних документів її можливо було продати ще раз. Про схему розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Слідство встановило, що колишній депутат Дніпровської міської ради мав права на групу компаній-власників новобудов. Так в одному з житлових комплексів у Печерському районі шахраї перепродавали квартири, якими насправді вже володіли інвестори та один з державних банків.

Попри це учасники схеми вирішили, що можуть розпоряджатися усім будинком. Через обман та зміну технічних даних на продаж було виставлено й те житло, що належало банку. Загалом шахраї незаконно передали у власність третім особам 50 квартир. Фактичний власник таким чином втратив понад 164 мільйони гривень.

Так само учасники схеми продали 8 квартир, якими володіли фізичні особи.

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Люди заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців. Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим,

– розповів Руслан Кравченко.

У Києві шахраї незаконно продали квартири, які вже мали власників: відео

"Відмивати" отримані гроші шахраї могли через підконтрольні підприємства, а також за них купували майно й інші будівельні проєкти.

Як повідомили в поліції, у ймовірних шахраїв провели 33 обшуки. Підозру отримали 9 людей, серед яких був організатор і його спільники. Правоохоронці заявили, що шахраї займалися обманом, легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, та використанням підроблених документів. Наразі їм будуть обирати запобіжні заходи.

Прокурори далі працюють над викриттям подібних обманів, зокрема подвійних продажів, а також намагаються встановити кількість потерпілих та відстежити рух незаконно отриманих коштів.

В організаторів схеми провели обшуки / Фото Нацполіції

Як діяла схема

Відомо, що від початку державний банк володів нерухомістю на вулиці Андрія Верхогляда загальною площею 5,2 тисячі квадратних метрів. Ще у 2005 році в будинок вклали інвестиції, й право власності на цій підставі пізніше підтвердив суд. Шахраї з компанії-забудовника знали, що 50 квартир уже мають власника, але все одно провели незаконне відчуження.

За допомогою сертифікованого інженера шахраї зробили технічні паспорти. Для них нібито провели інвентаризацію, якої насправді не було. А підроблені документи надалі використовувалися для укладання договорів купівлі-продажу.

Слідчим вдалося вилучити у підозрюваних 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та різні документи.

Нагадаємо, суд нещодавно розглянув справу, де жінка постраждала від подібної схеми. Вона купила квартиру через оголошення на OLX за 28 500 доларів і думала, що житло отримує безпосередньо у забудовника. Однак гроші вона передала фізичній особі, яка була вказана продавцем у договорі.

Згодом українка отримала позов про витребування квартири. З'ясувалося, що інші люди мали пріоритетні права на це житло за договорами пайової участі, а забудовник зареєстрував квартиру на себе та продав її. У результаті законний власник через суд повернув собі квартиру.

Суд визначив, що продавчиня має виплатити жінці 1 727 128 гривень компенсації. Водночас представника забудовника не зобов'язали компенсувати збитки, оскільки він не був стороною договору купівлі-продажу.