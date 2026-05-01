Почему украинцы получают разные пенсии?

О том, от чего зависит обеспечение пенсионеров, рассказывает Михаил Вулах.

На своем ютуб-канале юрист объясняет, что украинская пенсионная система считается справедливой. Но для многих пенсионеров знакомы ситуации, когда при одинаковом стаже или зарплате люди получают разные выплаты.

Эксперт объясняет, что пенсия зависит от 3 основных факторов:

зарплата;

страховой стаж;

условия труда.

Только эти три параметра должны определять пенсию,

– акцентирует Михаил Вулах.

Юрист добавляет, что по действующему законодательству, некоторые положения искажают такой принцип. Поэтому и случаются различия в размерах выплат даже при одинаковых условиях.

По словам эксперта, наиболее противоречивое условие касается даты рождения украинца. От этого иногда тоже зависит пенсия.

Результатом становятся ситуации, когда люди с одинаковым стажем или зарплатами, условиями труда – получают разные выплаты. Иногда это сотни гривен ежемесячно.

Для работников тяжелой промышленности (металлургов, химиков, работников атомной сферы) – есть отдельная несправедливость. Вулах объясняет, что в Украине есть проблема "обрезания" зарплат до 1998 года.

Это случаи, когда украинцы платили взносы в ПФУ от полной зарплаты, но при расчетах пенсий – учитывают другие суммы.

По словам юриста, нужно обратить внимание также на положение работающих пенсионеров.

Зачем наказывать человека за то, что он работает? Это выглядит так, будто работающий пенсионер не заслуживает справедливого перерасчета,

– отмечает эксперт.

Он добавляет, что даже после повышения минималки для части украинцев не пересчитывают пенсию, потому что человек еще работает.

Какие несправедливости в пенсионной системе Украины?

Прежде всего стоит вспомнить о положении, по которому украинский пенсионер в возрасте 70+ лет не может получить надбавку по возрасту. Там есть условие, по которому доплата не предоставляется людям, у которых основная пенсия более 10 340 гривен.

Этот показатель давно устарел. Его установили еще несколько лет назад, но не индексируют в соответствии с нынешними пенсиями,

– добавил Михаил Вулах.

Среди недостатков сферы также:

зачисление и использование менее выгодных периодов зарплаты;

занижение выплат, когда предприятие ликвидировали и нет соответствующих документов;

использование устаревшего показателя средней зарплаты для пенсии по потере кормильца;

устные отказы ПФУ в обращениях о перерасчете пенсий;

невыплата отдельных пенсий украинцам за рубежом.

Чтобы избегать таких и подобных ситуаций и получать заслуженные средства, юрист советует провести собственную проверку.

Нужно подать заявление в ПФУ на письменный расчет пенсии. Далее попросить копию распоряжения о назначении пенсии. И наконец проверить правильно ли учтены личные данные: коэффициенты, условия труда, стаж.

Как отмечают на ресурсе finance.ua, ситуации, когда ПФУ платит меньше и по этому поводу нет споров, – распространены. Бывает так, что пенсия просто не пришла. Чтобы решить вопрос нужно обращаться в ПФУ. Но если результатов не будет – нужно идти в суд и оспаривать соответствующую ситуацию.

Что еще нужно знать о правах пенсионеров?

Как рассказала для 24 Канала адвокат Оксана Кузьмич бывают ситуации, когда взрослые дети должны платить алименты на родителей-пенсионеров.

Но наличие только одного статуса пенсионера – не является основанием для взыскания средств. Право на алименты имеет нетрудоспособное лицо, которое не обеспечено прожиточным минимумом. В таких ситуациях суд обязательно учитывает размер пенсии, льготы и субсидии.

В ситуациях, когда пожилой человек оформляет договор на пожизненное содержание есть ряд преимуществ. Так можно гарантировать, что доверенное лицо будет поддерживать и ухаживать за пенсионером. Однако это также довольно рискованный вариант, потому что бывают недобросовестные поступки, когда другая сторона стремится только получить имущество.