Чому українці отримують різні пенсії?

Про те, від чого залежить забезпечення пенсіонерів, розповідає Михайло Вулах.

Дивіться також ПФУ ігнорував законне право пенсіонерки й тепер має провести індексацію за останні роки

На своєму ютуб-каналі юрист пояснює, що українська пенсійна система вважається справедливою. Але для багатьох пенсіонерів знайомі ситуації, коли за однакового стажу чи зарплати люди отримують різні виплати.

Експерт пояснює, що пенсія залежить від 3 основних факторів:

зарплата;

страховий стаж;

умови праці.

Лише ці три параметри мають визначати пенсію,

– акцентує Михайло Вулах.

Юрист додає, що за чинним законодавством, деякі положення спотворюють такий принцип. Тому й трапляються розбіжності у розмірах виплат навіть за однакових умов.

За словами експерта, найбільш суперечлива умова стосується дати народження українця. Від цього інколи теж залежить пенсія.

Результатом стають ситуації, коли люди з однаковим стажем чи зарплатами, умовами праці – отримують різні виплати. Інколи це сотні гривень щомісячно.

Для працівників важкої промисловості (металургів, хіміків, працівників атомної сфери) – є окрема несправедливість. Вулах пояснює, що в Україні є проблема "обрізання" зарплат до 1998 року.

Це випадки, коли українці сплачували внески до ПФУ від повної зарплати, але при розрахунках пенсій – враховують інші суми.

За словами юриста, потрібно звернути увагу також на становище працюючих пенсіонерів.

Навіщо карати людину за те, що вона працює? Це виглядає так, ніби працюючий пенсіонер не заслуговує на справедливий перерахунок,

– зазначає експерт.

Він додає, що навіть після підвищення мінімалки для частини українців не перераховують пенсію, бо людина ще працює.

Які несправедливості у пенсійній системі України?

Передусім варто згадати про положення, за яким український пенсіонер у віці 70+ років не може отримати надбавку за віком. Там є умова, за якою доплата не надається людям, у яких основна пенсія понад 10 340 гривень.

Цей показник давно застарів. Його встановили ще кілька років тому, але не індексують відповідно до нинішніх пенсій,

– додав Михайло Вулах.

Серед недоліків сфери також:

зарахування та використання менш вигідних періодів зарплати;

заниження виплат, коли підприємство ліквідували й немає відповідних документів;

використання застарілого показника середньої зарплати для пенсії у втраті годувальника;

усні відмови ПФУ у зверненнях щодо перерахунку пенсій;

невиплата окремих пенсій українцям за кордоном.

Щоб уникати таких і подібних ситуацій та отримувати заслужені кошти, юрист радить провести власну перевірку.

Потрібно подати заяву до ПФУ на письмовий розрахунок пенсії. Далі попросити копію розпорядження про призначення пенсії. І нарешті перевірити чи правильно враховані особисті дані: коефіцієнти, умови праці, стаж.

Як зазначають на ресурсі finance.ua, ситуації, коли ПФУ платить менше і щодо цього немає суперечок, – поширені. Буває так, що пенсія просто не прийшла. Щоб розв'язати питання потрібно звертатися до ПФУ. Але якщо результатів не буде – потрібно йти до суду та оскаржувати відповідну ситуацію.

Що ще потрібно знати про права пенсіонерів?

Як розповіла для 24 Каналу адвокатка Оксана Кузьмич бувають ситуації, коли дорослі діти мають сплачувати аліменти на батьків-пенсіонерів.

Але наявність лише одного статусу пенсіонера – не є підставою для стягнення коштів. Право на аліменти має непрацездатна особа, яка не забезпечена прожитковим мінімумом. У таких ситуаціях суд обов'язково враховує розмір пенсії, пільги та субсидії.

У ситуаціях, коли літня людина оформлює договір на довічне утримання є низка переваг. Так можна гарантувати, що довірена особа підтримуватиме та доглядатиме пенсіонера. Однак це також доволі ризикований варіант, бо бувають недобросовісні вчинки, коли інша сторона прагне лише отримати майно.