Как действовала схема с фиктивным трудоустройством

В Харькове правоохранители разоблачили адвоката, которого подозревают в организации незаконного бронирования военнообязанного путем фиктивного трудоустройства. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, в марте 2026 года адвокат предложил харьковчанину оформить бронирование путем трудоустройства в строительную компанию только "на бумаге". При этом фактически работать на предприятии, посещать его или выполнять какие-либо должностные обязанности мужчина не должен был.

Стоимость такой услуги, по версии следствия, составляла 5 тысяч долларов. Кроме того, "клиент" должен был ежемесячно перечислять средства якобы для уплаты налогов за фиктивное трудоустройство, а также возвращать предприятию официально начисленную заработную плату.

После оформления документов мужчину назначили на должность облицовщика-плиточника. Уже через несколько дней в приложении "Резерв+" отобразилось новое место работы, а впоследствии он получил статус забронированного.

Что грозит подозреваемому

По информации прокуратуры, в апреле организатор получил оговоренные 5 тысяч долларов, а позже – еще 29 тысяч гривен, что, по его словам, должно было пойти на уплату налогов за первые месяцы "работы".

Чтобы придать схеме вид законной, адвокат организовал встречу с "работником", во время которой тот задним числом подписал пакет кадровых документов. В то же время, по данным следствия, мужчина ни одного дня не работал на предприятии и не выполнял трудовых обязанностей.

16 июля 2026 года правоохранители задержали подозреваемого в Харькове. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша сообщил ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Досудебное расследование и оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники Управления СБУ в Харьковской области.

Кстати, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о частых случаях, когда сотрудники ТЦК заставляют людей "откупаться" от мобилизации. Цены на такую "услугу" достигают тысяч долларов.