Як працювала схема з фіктивним працевлаштуванням

У Харкові правоохоронці викрили адвоката, якого підозрюють в організації незаконного бронювання військовозобов'язаного через фіктивне працевлаштування. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у березні 2026 року адвокат запропонував харків'янину оформити бронювання шляхом працевлаштування до будівельної компанії лише "на папері". При цьому фактично працювати на підприємстві, відвідувати його чи виконувати будь-які посадові обов'язки чоловік не мав.

Вартість такої послуги, за версією слідства, становила 5 тисяч доларів. Крім того, "клієнт" мав щомісяця передавати кошти нібито для сплати податків за фіктивне працевлаштування, а також повертати підприємству офіційно нараховану заробітну плату.

Після оформлення документів чоловіка призначили на посаду лицювальника-плиточника. Уже через кілька днів у застосунку "Резерв+" відобразилося нове місце роботи, а згодом він отримав статус заброньованого.

Що загрожує підозрюваному

За інформацією прокуратури, у квітні організатор отримав обумовлені 5 тисяч доларів, а пізніше – ще 29 тисяч гривень, які, за його словами, мали піти на сплату податків за перші місяці "роботи".

Щоб надати схемі вигляду законної, адвокат організував зустріч із "працівником", під час якої той заднім числом підписав пакет кадрових документів. Водночас, за даними слідства, чоловік жодного дня не працював на підприємстві та не виконував трудових обов'язків.

16 липня 2026 року правоохоронці затримали підозрюваного в Харкові. Керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша повідомив йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Досудове розслідування та оперативний супровід у справі здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

До речі, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про часті випадки, коли службовці ТЦК змушують людей "відкуплятися" від мобілізації. Ціни на таку "послугу" сягають тисяч доларів.