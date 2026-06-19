В чём заключалась суть дела

Дело в том, что мать погибшего военного обратилась в суд с иском, о чем пишет "Судебно-юридическая газета".

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В иске речь шла об установлении факта уклонения отца от выполнения обязанности по содержанию сына – в период с 1 февраля 2003 года по 30 июля 2014 года. А также о признании его лишившимся права на получение единовременной денежной помощи в связи с гибелью сына во время прохождения военной службы.

После прекращения совместного проживания отец фактически самоустранился от выполнения родительских обязанностей. Все расходы на содержание и воспитание ребенка, по утверждению истицы, она несла самостоятельно.

После гибели военнослужащего Минобороны назначило единовременное денежное пособие его матери и отцу — в равных долях. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и установил факт уклонения отца от выполнения обязанностей.

Апелляционный суд отменил это решение и вынес новое решение об отклонении иска. Суд отметил, что истица не представила надлежащих и допустимых доказательств.

А истица подала кассационную жалобу.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд по делу № 584/661/24 пришел к выводу, что законодатель преследовал цель определить временные рамки существования такого факта, а не ограничить момент его установления судом.

Суд отметил, что иное толкование этой нормы противоречило бы её содержанию и цели правового регулирования, поскольку фактически сделало бы её применение невозможным в значительном числе случаев и привело бы к получению государственной помощи лицами, которые фактически не выполняли возложенные на них обязанности,

– говорится в материале.

Действующее законодательство не содержит требования об установлении такого факта исключительно при жизни военнослужащего. Факт может быть установлен после его смерти при условии доказательства того, что уклонение имело место именно при его жизни.

В таком случае судебное решение носит ретроспективный характер и направлено на установление обстоятельств прошлого. В частности, Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о недоказанности заявленных требований.

Суд отметил, что апелляционная инстанция надлежащим образом исследовала и оценила все имеющиеся в деле доказательства и пришла к обоснованному выводу об отсутствии надлежащих доказательств того, что ответчик уклонялся от исполнения родительских обязанностей.

Кроме того, отец не был лишен родительских прав в отношении сына. Кроме того, истица не воспользовалась предусмотренным законом правом на взыскание алиментов на содержание ребенка в судебном порядке.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения. В то же время Суд сформулировал правовую позицию, согласно которой факт уклонения от исполнения обязанности по содержанию погибшего военнослужащего может быть установлен судом и после его смерти, если будет доказано, что такое уклонение имело место при его жизни.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его вынесения. Кроме того, постановление не подлежит утверждению и обжалованию.

Что ещё известно о подобных решениях Верховного Суда

Мужчина подал в суд, пытаясь отменить справку ВЛК. Но коллегия судей не нашла доказательств нарушения процедуры.

В частности, в суде уже рассматривалось дело о невозможности выплат в связи с гибелью военнослужащего. Проблема возникла из-за расхождений в персональных данных погибшего военнослужащего и его родителей.