Дия помогает украинцам получить документы без посещения ведомств

На портале Дия повторно оформили уже почти 170 тысяч свидетельств и выписок различного типа. Все документы отправляются Укрпочтой в отделение или курьером. Об этом сообщили на сайте Дия.

Сразу несколько видов документов можно восстановить через Дию и получить их оригиналы удобным способом. Среди них – дубликаты свидетельства о рождении, свидетельства об изменении имени, свидетельства о браке, свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти. Также на портале человек может оформить и получить "на руки" выписки о рождении, смене фамилии, браке или его расторжении, а также выписку о смерти.

Чтобы воспользоваться услугой, гражданину необходимо авторизоваться на портале и выбрать нужный документ. Затем Дия перенаправит его на форму для заполнения заявления.

Удобный способ доставки тоже можно выбрать сразу – в отделение или курьером. Портал оформит заявку и отправит уведомление об отправке документа.

Важно! Заявление обрабатывают отделы ЗАГС. Когда дубликат документа или выписка будут готовы, их передадут на почту. Заявитель получит трек-номер отправления на электронную почту и в личный кабинет.

Кто может получить документ на почте

В Дии отметили, что получить заказ может только тот человек, который подавал заявку на портале. Но разработчики услуги предусмотрели, что не все могут успеть забрать документ. Поэтому это может сделать представитель по нотариально заверенной доверенности. В ней должно быть закреплено право на получение документов на почте.

Стоимость доставки – 105 гривен, если она осуществляется в отделение. Доставка письма курьером по адресу стоит 155 гривен. Доставка документов, заказанных через Дию, доступна только на территории Украины.

Перед тем как забрать заказ, гражданам рекомендуется проверить трек-номер на портале в разделе "Услуги" (Заказанные услуги) в личном кабинете. Также уведомление о посылке поступит на электронную почту, в SMS на телефон или в Viber.

Отслеживать заказ можно на сайте или в приложении Укрпочты по трек-номеру.

Если вы выбрали доставку в отделение, заберите документ в течение 7 дней после его поступления. Если вы заказали курьерскую доставку, курьер свяжется с вами и согласует дату и время вручения по адресу, который вы указали в заявлении,

– уточнили в "Дии".

Отметим, что почтовые отделения в городах хранят письмо в течение 7 дней, а в селах и поселках – 14. Поэтому в течение этого времени нужно успеть забрать заказанные документы. Если нет – их снова отправят в ЗАГС.

Напомним, что украинцы могут так же легко исправить неверные персональные данные или другие неточности в цифровых документах. Сначала следует обратиться в учреждение, ответственное за информацию в реестре. После обновления данных в государственной базе информация автоматически синхронизируется и с приложением Дия. Если же ошибка возникла именно из-за работы приложения, о ней можно сообщить через службу поддержки портала.

Добавим, что хотя электронные документы признаются украинским законодательством, порядок совершения нотариальных действий пока не урегулирован надлежащим образом. Из-за этого даже при наличии ИНН в Дии нотариус вполне может попросить бумажный документ.