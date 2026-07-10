Дія допомагає українцям отримати документи без візиту до відомств

На порталі Дія повторно оформили вже майже 170 тисяч свідоцтв і витягів різного типу. Усі документи пересилаються Укрпоштою до відділення, або ж кур'єром. Про це повідомили на сайті Дії.

Одразу кілька видів документів можна відновити через Дію та отримати їх оригінали зручним способом. Серед них – повторні свідоцтво про народження, свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть. Також на порталі людина може оформити та отримати "на руки" витяги про народження, зміну імені, шлюб, чи його розірвання витяг та витяг про смерть.

Аби скористатися послугою, громадянин має авторизуватися на порталі та обрати необхідний документ. Далі Дія перенаправить на форму для заповнення заяви.

Зручний спосіб доставки теж можна обрати одразу – на відділення чи кур'єром. Портал оформить заявку й надішле повідомлення про відправлення документа.

Важливо! Заяву опрацьовують відділи ДРАЦСу. Коли повторний документ або витяг буде готовий його передадуть пошті. Заявник отримає трек-номер відправлення на електронну пошту та в кабінет громадянина.

Хто може отримати документ на пошті

У Дії зауважили, що отримати замовлення може лише та людина, яка подавала заявку на порталі. Але розробники послуги передбачили, що не всі можуть встигнути забрати документ. Тому це може зробити представник за нотаріально посвідченою довіреністю. Там має бути затверджене право на отримання документів на пошті.

Вартість доставки – 105 гривень, якщо її здійснено у відділення. Передача листа кур'єром на адресу коштує 155 гривень. Доставка документів, замовлених через Дію, доступна лише на території України.

Перед тим, як забрати замовлення, громадянам радять перевірити трек-номер на порталі в розділі Послуги (Замовлені послуги) в кабінеті громадянина. Також повідомлення про посилку надійде на електронну пошту та в SMS на телефон, або у Viber.

Відстежувати замовлення можна на сайті або в застосунку Укрпошти за трек-номером.

Якщо ви обрали доставку у відділення, заберіть документ протягом 7 днів після його надходження. Якщо ви замовили кур'єрську доставку, кур'єр зв’яжеться з вами та погодить дату й час вручення за адресою, яку ви вказали в заяві,

– уточнили в Дії.

Зауважимо, що поштові відділення в містах зберігають лист протягом 7 днів, а в селах і селищах – 14. Тому протягом цього часу потрібно встигнути забрати замовлені документи. Якщо ні – їх знову відправлять до ДРАЦСу.

Нагадаємо, українці можуть так само легко виправити неправильні персональні дані чи інші неточності в цифрових документах. Спершу варто звернутися до установи, яка відповідає за інформацію в реєстрі. Після оновлення даних у державній базі інформація автоматично підтягнеться й до Дії. Якщо ж помилка виникла саме через роботу застосунку, її можна повідомити через службу підтримки порталу.

Додамо, що хоча електронні документи визнаються українським законодавством, але порядок вчинення нотаріальних дій поки що не врегульований належним чином. Через це навіть за наявності ІПН у Дії нотаріус цілком може попросити паперовий документ.