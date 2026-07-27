Предусматривающие новые правила

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека утвердил новый Регламент организации и проведения мониторинговых визитов и безвыездных мониторингов по соблюдению прав и свобод граждан в секторе обороны, пишет "Юрлига" .

Документ устанавливает единые правила проверок в секторе обороны и определяет порядок контроля за соблюдением прав военных, ветеранов, пленных, пропавших без вести и их родных.

Регламент также объединил процедуры проведения выездных и дистанционных проверок.

Какие проверки будут проводить

Новый документ предусматривает несколько видов контрольных мер:

плановые;

внеплановые;

целевые;

повторные;

срочные.

Кроме того, в нем значительно расширили список лиц, права которых могут проверять во время мониторинга.

Какие полномочия получили мониторинговые группы

Регламент позволяет проводить отдельные мониторинговые визиты без предварительного уведомления учреждения или проверяющего органа.

Также документ определяет порядок формирования мониторинговых групп и полномочия. В частности, они будут иметь право:

беспрепятственно посещать объекты проверки;

получать необходимые документы;

проводить фото- и видеофиксацию;

общаться с лицами, чьи права проверяются;

реагировать при выявлении грубых нарушений прав человека.

Отдельный раздел регламента определяет порядок оформления результатов проверок, контроль за исполнением предоставленных рекомендаций, а также механизм реагирования в случаях, если представителей омбудсмена не допускают к проведению мониторинга.

Напомним, военные в Украине в случае нарушения их прав могут обратиться в Военную службу правопорядка, высшее командование или соответствующие подразделения Министерства обороны. По вопросам, не связанным непосредственно со службой, обращение можно направить Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.