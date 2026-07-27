Що передбачають нові правила

Уповноважений Верховної Ради з прав людини затвердив новий Регламент організації та проведення моніторингових візитів та безвиїзних моніторингів з питань додержання прав і свобод громадян у секторі оборони, пише "Юрліга".

Документ встановлює єдині правила перевірок у секторі оборони та визначає порядок контролю за дотриманням прав військових, ветеранів, полонених, зниклих безвісти та їхніх рідних.

Регламент також об'єднав процедури проведення виїзних і дистанційних перевірок.

Які перевірки проводитимуть

Новий документ передбачає кілька видів контрольних заходів:

планові;

позапланові;

цільові;

повторні;

термінові.

Крім того, у ньому значно розширили перелік осіб, права яких можуть перевіряти під час моніторингу.

Які повноваження отримали моніторингові групи

Регламент дозволяє проводити окремі моніторингові візити без попереднього повідомлення установи чи органу, який перевірятимуть.

Також документ визначає порядок формування моніторингових груп і їхні повноваження. Зокрема, вони матимуть право:

безперешкодно відвідувати об'єкти перевірки;

отримувати необхідні документи;

проводити фото- та відеофіксацію;

спілкуватися з особами, чиї права перевіряються;

реагувати у разі виявлення грубих порушень прав людини.

Окремий розділ регламенту визначає порядок оформлення результатів перевірок, контроль за виконанням наданих рекомендацій, а також механізм реагування у випадках, якщо представників омбудсмена не допускають до проведення моніторингу.

Нагадаємо, військові в Україні у разі порушення їхніх прав можуть звернутися до Військової служби правопорядку, вищого командування або відповідних підрозділів Міністерства оборони. З питань, не пов'язаних безпосередньо зі службою, звернення можна направити Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.