В ЕС уже действует новая система EES на внешних границах

На примере румынского пункта пропуска "Сирет" украинцам показали, как проходит проверка людей, въезжающих в Европу из других стран. Цифровизация позволила противодействовать использованию чужих документов и незаконному пребыванию на территории ЕС. Видео о том, как теперь проходит контроль, показали в Государственной пограничной службе.

Во время внедрения системы EES (Entry/Exit System) сразу стало ясно, что пограничникам понадобится больше времени на идентификацию биометрических данных и снятие отпечатков пальцев. Однако только при первом въезде человек должен пройти всю эту процедуру. В дальнейшем достаточно будет лишь проверки информации.

Часто бывает так, что граждане, путешествующие на автобусе, пересекают границу впервые, поэтому время оформления также увеличивается. Проверка одного человека может длиться 40 секунд. Хочу довести до сведения всех граждан, что данные, которые мы собираем и обрабатываем, находятся под защитой, поскольку мы руководствуемся регламентом Европейского Союза о защите персональных данных и используем их исключительно в служебных целях,

– уточнили румынские пограничники.

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Сотрудники заметили, что некоторые путешественники могут активно демонстрировать свое недовольство из-за ожидания. Однако процедура требует времени. Когда пассажиропоток очень интенсивный, пограничники ускоряют работу с помощью мобильных терминалов. Также предпринимаются попытки увеличить численность личного состава, чтобы задержки из-за новой системы были менее заметными.

Прохождение контроля по системе EES: смотрите видео

Практический совет: если у вас предусмотрена пересадка в стране ЕС, например, на самолет в Румынии, то стоит заложить больше времени на прохождение границы, а не покупать билеты с небольшим временным интервалом. То есть учтите возможные задержки поездов, очередь на границе и т. п. Если это возможно, на дорогу до аэропорта лучше заложить сутки.

С помощью системы EES пограничники смогут автоматически контролировать разрешенные дни пребывания в Шенгенской зоне по схеме 90 дней на каждые 180. К тому же внедрение EES предусматривает полный отказ от штампов в загранпаспортах.

Что еще не работает система EES

Напомним, из-за новой системы действительно на некоторых пунктах пропуска и в аэропортах образуются многочасовые очереди, однако EES работает не везде. Среди стран, где система пока не применяется, – Кипр и Ирландия, а также Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Молдова, Черногория, Косово, Сербия и Великобритания.

Основная причина заключается в том, что эти страны не входят в Шенгенскую зону или имеют особые правила въезда.