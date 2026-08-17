У ЄС уже діє нова система EES на зовнішніх кордонах

На прикладі румунського пункту пропуску "Сірет" українцям показали, як триває перевірка людей, які заїжджають до Європи з інших країн. Цифровізація дозволила протидіяти використанню чужих документів і незаконному перебуванню на території ЄС. Відео про те, як тепер відбувається проходження контролю, показали в Державній прикордонній службі.

Під час впровадження системи EES (Entry/Exit System) було одразу зрозуміло, що прикордонникам знадобиться більше часу на ідентифікування біометричних даних та відбирання відбитків пальців. Проте лише під час першого заїзду людина має пройти всю цю процедуру. Надалі достатньо буде лише перевірки інформації.

Буває часто й таке, що громадяни, які подорожують автобусом, перетинають кордон вперше, тому тривалість оформлення також збільшується. Перевірка однієї особи може тривати 40 секунд. Хочу довести до відома всіх громадян, що дані, які ми збираємо і оброблюємо, знаходяться під захистом, оскільки ми керуємося регламентом Європейського Союзу про захист персональних даних і використовуємо їх виключно у службових цілях,

– уточнили румунські прикордонники.

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Службовці помітили, що дехто з подорожувальників можуть активно демонструвати своє невдоволення через очікування. Проте процедура вимагає часу. Коли пасажиропотік дуже активний, прикордонники пришвидшують роботу за допомогою мобільних терміналів. Особовий склад також намагаються збільшувати, аби затримки через нову систему були менш помітними.

Проходження контролю за системою EES: дивіться відео

Практична порада: якщо у вас є пересадка в країні ЄС, до прикладу на літак в Румунії, то варто закласти більше часу на проходження кордону, а не брати квитки з малим розривом у часі. Тобто врахуйте можливі затримки потягів, чергу на кордоні тощо. Якщо це можливо, на дорогу до аеропорту краще закласти добу.

За допомогою системи EES прикордонники автоматично зможуть контролювати дозволені дні перебування в Шенгенській зоні за схемою 90 днів на кожні 180. До того ж впровадження EES передбачає повну відмову від штампів у закордонних паспортах.

Де ще не працює система EES

Нагадаємо, через нову систему дійсно на деяких пунктах пропуску та в аеропортах утворюються багатогодинні черги, однак EES працює не всюди. Серед країн, де система наразі не застосовується, є Кіпр та Ірландія, а також Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Молдова, Чорногорія, Косово, Сербія та Велика Британія.

Основна причина в тому, що ці країни не входять до Шенгенської зони або мають спеціальні правила в'їзду.