Устное уведомление не запускает отсчет срока

Верховный Суд разъяснил, что срок для обращения в суд по делам об увольнении составляет всего один месяц. Фактическое знание человека о потере работы без официального получения документа не запускает отсчет срока. Об этом стало известно из материалов дела №279/6637/25.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда сообщил об устоявшейся практике, требующей четкого соблюдения процедуры вручения кадровых документов. Высшая судебная инстанция рассмотрела дело работника, уволенного в связи с ликвидацией филиала предприятия.

Истец обратился в суд с требованием восстановления на работе почти через год после издания приказа. Суды первой и апелляционной инстанций отказали ему в удовлетворении требований, поскольку сочли месячный срок обращения пропущенным. Мол, о своем увольнении работник знал еще в декабре 2024 года.

Точку в этом деле поставил Верховный Суд, который отменил решение апелляционной инстанции и подчеркнул, что для споров об увольнении действует специальное правило в соответствии со статьей 233 Кодекса законов о труде. Так, в отличие от общих трудовых споров, где срок исчисляется со дня, когда человек узнал о нарушении права, в случае увольнения отсчет начинается строго со дня вручения копии приказа.

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Судьи установили, что в материалах дела полностью отсутствуют доказательства вручения работнику копии распорядительного документа. Сам мужчина не смог подтвердить, что получал приказ. А один лишь факт осведомленности об увольнении не имеет юридического значения для исчисления сроков, если документ не был передан официально.

Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд, в ходе которого необходимо выяснить обстоятельства вручения документа. Уже с момента его получения можно исчислять срок для обращения в суд непосредственно по самому факту увольнения.

Напомним, военное положение не вводит дополнительных ограничений для трудовых отношений. Закон не запрещает увольнение как по собственному желанию человека, так и по инициативе работодателя.

Оставить работника без работы также не запрещено во время его временной нетрудоспособности или отпуска в определенных случаях.