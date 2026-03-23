Что известно о приговоре террористу, который скрывался от следствия?

Измаильский горрайонный суд недавно вынес приговор исполнителю террористического акта, который состоялся 14 апреля 2016 года вблизи железнодорожного вокзала в Новоалексеевке. Тогда злоумышленники припарковали там авто со взрывчаткой. Об этом говорится в материалах дела №653/484/18.

Тогда мужчины взорвали авто, в результате чего ранения получили шесть человек, а один человек погиб. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление.

Правоохранителям удалось задержать организатора теракта в 2018 году. Тогда его приговорили к 15 годам заключения. А вот другой исполнитель длительное время сопротивлялся Службе безопасности Украины. В розыске он был более 9 лет. Хотя самого мужчину найти не смогли, над ним прошел заочный суд в Каховском горрайонном суде Херсонской области.

После оккупации территории материалы дела потерялись, но их восстановили специалисты Измаильского горрайонного суда Одесской области.

В 2025 году по словам прокурора удалось установить местонахождение исполнителя того теракта. Он скрывался в Одесской области, в Приморском районе. Официально его не задержали, но в январе судебное заседание по теракту прошло уже с его присутствием. По решению судьи, мужчину взяли под стражу.

Исполнитель теракта признал свою вину, раскаялся и рассказал об обстоятельствах происшествия. Мужчина отметил, что организатора преступления до того знал более 20 лет. Совершить теракт он согласился из-за того, что товарищ пообещал ему деньги за сознательные противоправные действия.

Чтобы организовать теракт, обвиняемому пришлось лететь в российский Мурманск через Крым, где прошел месячное обучение для подготовки.

После выполнения преступления сообщник заплатил исполнителю 5 тысяч долларов США. В результате суд назначил задержанному исполнителю лишение свободы на срок 12 лет с конфискацией имущества.

Как суды проводят заочные разбирательства без обвиняемого?

В Украине предусмотрено проведение заочного судебного разбирательства – in absentia. Как отмечают в Офисе Генерального прокурора, такая процедура позволяет рассматривать дело без присутствия обвиняемого. Благодаря проведению заседания появляется возможность неотвратимо наказывать преступников, которые угрожают основам национальной безопасности.

Применить in absentia можно, когда лицо объявлено в международный розыск, или скрывается от следствия.



В Офисе Генпрокурора объяснили, какой результат дают заочные рассмотрения дел / Инфографика ОГП

Какая ответственность предусмотрена в Украине за совершение теракта?