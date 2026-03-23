Що відомо про вирок терористу, який переховувався від слідства?

Ізмаїльський міськрайонний суд нещодавно виніс вирок виконавця терористичного акту, який відбувся 14 квітня 2016 року поблизу залізничного вокзалу в Новоолексіївці. Тоді зловмисники припаркували там авто з вибухівкою. Про це йдеться в матеріалах справи №653/484/18.

Тоді чоловіки підірвали авто, внаслідок чого поранень зазнали шестеро осіб, а одна людина загинула. Камери відеоспостереження зафіксували злочин.

Правоохоронцям вдалося затримати організатора теракту у 2018 році. Тоді його засудили до 15 років ув'язнення. А от інший виконавець тривалий час чинив опір Службі безпеки України. У розшук він був понад 9 років. Хоча самого чоловіка знайти не змогли, над ним пройшов заочний суд у Каховському міськрайонному суді Херсонської області.

Після окупації території матеріали справи втратилися, але їх відновили фахівці Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

У 2025 році за словами прокурора вдалося встановити місцеперебування виконавця того теракту. Він переховувався на Одещині, в Приморському районі. Офіційно його не затримали, але в січні судове засідання щодо теракту пройшло вже з його присутністю. За рішенням судді, чоловіка взяли під варту.

Виконавець теракту визнав свою провину, розкаявся та розповів про обставини події. Чоловік зауважив, що організатора злочину до того знав понад 20 років. Вчинити теракт він погодився через те, що товариш пообіцяв йому гроші за свідомі протиправні дії.

Аби організувати теракт, обвинуваченому довелося летіти до російського Мурманська через Крим, де пройшов місячне навчання для підготовки.

Після виконання злочину спільник заплатив виконавцю 5 тисяч доларів США. В результаті суд призначив затриманому виконавцю позбавлення волі на строк 12 років з конфіскацією майна.

Як суди проводять заочні розгляди без обвинувачуваного?

В Україні передбачено проведення заочного судового розгляду – in absentia. Як зазначають в Офісі Генерального прокурора, така процедура дозволяє розглядати справу без присутності обвинуваченого. Завдяки проведенню засідання з'являється можливість невідворотно карати злочинців, які загрожують основам національної безпеки.

Застосувати in absentia можна, коли особа оголошена в міжнародний розшук, або ж переховується від слідства.



В Офісі Генпрокурора пояснили, який результат дають заочні розгляди справ

Яка відповідальність передбачена в Україні за скоєння теракту?