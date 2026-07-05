Женщина хотела оформить на себя дом, о котором заботилась 10 лет

Когда владельцы покинули соседский дом, женщина решила, что будет за ним ухаживать. Так в течение нескольких лет она ухаживала за хозяйством и даже оплачивала коммунальные услуги. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы официально владеть домом. Об этом говорится в материалах дела 950/190/25.

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В этом споре важным оказался тот факт, что женщина знала владельцев и даже в свое время хотела приобрести жилье. Хотя соседка и заявляла о желании выкупить дом, но соответствующих договоров никто не подписывал. При этом сын владелицы разрешал пользоваться жильем, пока он сам находился в Киеве.

У женщины также были на руках домовая книга и технический паспорт на жилье. В нем также разрешили зарегистрировать дочь соседки. То есть у истицы были все основания полагать, что она имеет право на владение домом по приобретательной давности.

В 2025 году дело шло к покупке дома. Женщина передала сыну владелицы 400 долларов, что подтверждалось распиской. Но дальше никаких юридических действий стороны не предпринимали. Поэтому женщина уже через суд хотела признать за ней право собственности на дом и земельный участок, что предусмотрено статьей 344 Гражданского кодекса Украины.

Какое решение приняли суды?

Суд первой инстанции и апелляционная инстанция признали, что право женщины на владение домом не может быть признано, поскольку в деле не соблюдена норма добросовестности вступления во владение имуществом. Получить дом по приобретательной давности можно, если лицо на момент его получения не знает и не должно знать, что у него нет оснований для приобретения права собственности.

Однако истица сознательно обращалась в суд, поскольку фактически уже владела имуществом и намеревалась его приобрести. То есть имущество она имела с согласия собственника, а не самостоятельно и добросовестно им завладела.

Практика Верховного Суда также показывает, что при таких условиях женщина не может получить право собственности по приобретательной давности. Один лишь факт того, что истица пользовалась домом, не является определяющим.

Суд также уточнил, что правовой статус земельного участка, его площадь, границы и наличие соответствующих прав собственник не уточнял. Поэтому удовлетворить ходатайство о признании права собственности на земельный участок также не было оснований.

Таким образом, апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, а женщина не имела никаких прав на владение домом и земельным участком.

Можно ли прекратить право совладельца?

Бумажного документа на квартиру или дом не всегда достаточно, чтобы подтвердить право собственности. Если недвижимость не внесена в Государственный реестр вещных прав, при продаже, дарении или оформлении наследства могут возникнуть проблемы. Юристы советуют проверить, зарегистрировано ли жилье в реестре, а при отсутствии записи – провести государственную регистрацию.

Украинское законодательство допускает прекращение права собственности без согласия другого совладельца, но только в исключительных случаях. В частности, если жилье полностью уничтожено и это подтверждено документально, один из совладельцев может самостоятельно обратиться в суд. После вынесения решения суда изменения вносятся в Государственный реестр вещных прав.